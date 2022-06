2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen verliert gegen Seriensieger Lenzburg Lenzburg setzt seine Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort. Das 3:1 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Fidan Tafa eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Lenzburg das 1:0 markierte. In der 77. Minute traf Alessandro Grimaldi für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:1-Ausgleich. Driton Vrella schoss Lenzburg in der 85. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Fidan Tafa die Führung für Lenzburg auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schönenwerd-Niedergösgen sah Roman Berner (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Stephane Malundama (63.) und Fabio Liloia (88.). Keine einzige Karte erhielt Lenzburg.

In der Abwehr gehört Lenzburg zu den Besten: Die total 44 Gegentore in 28 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.6 Toren pro Match (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Lenzburg nicht verändert. Mit 56 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Lenzburg ist es der sechste Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Lenzburg daheim mit FC Niederwil (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Schönenwerd-Niedergösgen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 7. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zwölfmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Schönenwerd-Niedergösgen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken (Rang 14). Die Partie findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Lenzburg 1:3 (0:1) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 11. Fidan Tafa 0:1. 77. Alessandro Grimaldi 1:1. 85. Driton Vrella 1:2. 94. Fidan Tafa 1:3. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Raphael Malundama, Nico Mogg, Fabio Liloia, Robbie von Felten, Stephane Malundama, Dominik Nünlist, Fabio Lo Priore, Mario Simic, Roman Berner, Alessandro Grimaldi. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Dominik Gisler, Fabio Ferrara, Mehmet Chupi, Nedim Keranovic, Fabio Sommer, Lelo Toni, Dominic Siegenthaler, Nils Suter, Fidan Tafa. – Verwarnungen: 63. Stephane Malundama, 88. Fabio Liloia – Ausschluss: 92. Roman Berner.

