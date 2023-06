2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen stolpert gegen Frick Frick hat am Samstag gegen Schönenwerd-Niedergösgen die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Frick: Raphael Leuthard brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 35, als Alessandro Grimaldi für Schönenwerd-Niedergösgen erfolgreich war. Gian Luca Venzin traf in der 60. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Frick. Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Raphael Leuthard die Führung für Frick auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Frick erhielt: Vuk Petrovic (62.) die einzige gelbe Karte bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielt: Dominik Nünlist (76.)

In der Regel kassiert Schönenwerd-Niedergösgen nicht so viele Tore wie gegen Frick. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 25 Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Frick: Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 13. Frick hat bisher siebenmal gewonnen, 15mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Frick tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Wettingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Schönenwerd-Niedergösgen ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. 49 Punkte bedeuten Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schönenwerd-Niedergösgen erstmals wieder. Schönenwerd-Niedergösgen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Suhr. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Frick - FC Schönenwerd-Niedergösgen 3:1 (1:1) - Ebnet, Frick – Tore: 11. Raphael Leuthard 1:0. 35. Alessandro Grimaldi 1:1. 60. Gian Luca Venzin 2:1. 94. Raphael Leuthard 3:1. – Frick: Elia Kasper, Sven Würgler, Kastriot Berisha, Marco Boss, Manuel Meier, Lars Weidmann, Halil Karadal, Gian Luca Venzin, Raphael Leuthard, Alain Saner, Cyrill Vogel. – Schönenwerd-Niedergö: Mike Von Felten, Dominik Nünlist, Raphael Malundama, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Maxime Guignard, Michal Kreva, Jonas Hunkeler, Simon Bürge, Sascha Studer, Alessandro Grimaldi. – Verwarnungen: 62. Vuk Petrovic, 76. Dominik Nünlist.

