2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen lässt sich von Oftringen kein Bein stellen Schönenwerd-Niedergösgen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Oftringen: Der Tabellenvierte siegt auswärts 4:0 gegen den Tabellenzwölften.

In der 38. Minute war es an Michal Kreva, Schönenwerd-Niedergösgen 1:0 in Führung zu bringen. Nico Mogg sorgte in der 67. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schönenwerd-Niedergösgen. Sascha Studer baute in der 82. Minute die Führung für Schönenwerd-Niedergösgen weiter aus (3:0). Schönenwerd-Niedergösgen baute in der 93. Minute die Führung für Schönenwerd-Niedergösgen weiter aus: Torschütze war erneut Sascha Studer.

Bei Oftringen erhielten Dominik Sieber (47.), Marc Leuppi (52.) und Mattia Marino (65.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielt: Michal Kreva (54.)

In seiner Gruppe hat Schönenwerd-Niedergösgen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 46 Tore erzielte.

Die Abwehr von Oftringen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 38 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 12).

Schönenwerd-Niedergösgen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 27 Punkte bedeuten Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wettingen. Die Partie findet am 2. April statt (14.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Für Oftringen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 12. Für Oftringen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Oftringen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Baden 1897 2 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 31. März (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Oftringen - FC Schönenwerd-Niedergösgen 0:4 (0:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 38. Michal Kreva 0:1. 67. Nico Mogg 0:2. 82. Sascha Studer 0:3. 93. Sascha Studer 0:4. – Oftringen: Daniel Kasanga, Raphael Bühler, Pascal Wälti, Kevin Müller, Nikos Giannoudis, Dominik Sieber, Ali Sahin Ozan, Suajb Seljmani, Mattia Marino, Josip Jukic, Marc Leuppi. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Dominik Nünlist, Raphael Malundama, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Michal Kreva, Jonas Hunkeler, Simon Bürge, Mario Simic, Alessandro Grimaldi. – Verwarnungen: 47. Dominik Sieber, 52. Marc Leuppi, 54. Michal Kreva, 65. Mattia Marino.

