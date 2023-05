4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Schönenwerd-Niedergösgen holt sich drei Punkte gegen Gränichen Schönenwerd-Niedergösgen behielt im Spiel gegen Gränichen am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Ognen Skrceski in der 9. Minute. Er traf für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schönenwerd-Niedergösgen stellte Renzo Rettenmund in Minute 16 her. Dank dem Treffer von Kirijahn Sivanathan (30.) reduzierte sich der Rückstand für Gränichen auf ein Tor (1:2).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 44, als Zivoin Sestakovic für Gränichen erfolgreich war. Das Tor von Renzo Rettenmund in der 83. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Schönenwerd-Niedergösgen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 88. Minute, als Jean Luc Cueni für Schönenwerd-Niedergösgen auf 4:2 erhöhte.

Bei Schönenwerd-Niedergösgen sah Fabian Souto (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Cebrail Sonzamanci (35.), Renzo Rettenmund (60.) und Fabian Souto (65.). Für Gränichen gab es keine Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Schönenwerd-Niedergösgen nicht verändert. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Seon. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 3. Gränichen hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gränichen daheim mit FC Aarau (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 2. Juni statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Gränichen 2a 4:2 (2:2) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 9. Ognen Skrceski 1:0. 16. Renzo Rettenmund 2:0. 30. Kirijahn Sivanathan 2:1. 44. Zivoin Sestakovic 2:2. 83. Renzo Rettenmund 3:2. 88. Jean Luc Cueni 4:2. – Schönenwerd-Niedergö: Fabrice Von Wartburg, Leonard Morina, Livio Salvatore, Oktay Celebioglu, Fabian Souto, Kaio Läubli Lopes, Vincenzo Grimaldi, Raoul Hauri, Cebrail Sonzamanci, Renzo Rettenmund, Ognen Skrceski. – Gränichen: Jannis Fehlmann, Zivoin Sestakovic, Yves Ledermann, Jan Meier, Jonathan Luna Leyes, Kirijahn Sivanathan, Benjamin Frutschi, Cosmo Lavorato, Ahmed Balic, Khaled Assoussi, Alessio Rosamilia. – Verwarnungen: 35. Cebrail Sonzamanci, 60. Renzo Rettenmund, 65. Fabian Souto – Ausschluss: 89. Fabian Souto.

