4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Schönenwerd-Niedergösgen holt sich drei Punkte gegen Beinwil am See Sieg für Schönenwerd-Niedergösgen: Gegen Beinwil am See gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:1.

(chm)

Beinwil am See ging zunächst in der 22. Minute in Führung, als Patrick Hintermann zum 1:0 traf. In der 53. Minute gelang Schönenwerd-Niedergösgen jedoch durch Kaio Läubli Lopes der Ausgleich. In der 71. Minute schoss Manuel David Peralta Gonzalez Schönenwerd-Niedergösgen mittels Elfmeter in Führung (2:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luca Lehmann in der 90. Minute. Er traf zum 3:1 für Schönenwerd-Niedergösgen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schönenwerd-Niedergösgen sah Renzo Rettenmund (73.) die rote Karte. Gelb erhielt Renzo Rettenmund (34.). Bei Beinwil am See sah Leon Flückiger (69.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Odin Grolimund (57.), Tobias Hediger (71.) und Eduard Kovalov (88.).

Die Abwehr von Beinwil am See kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 13).

Schönenwerd-Niedergösgen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schönenwerd-Niedergösgen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Buchs 2 (Platz 14). Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 13. Beinwil am See hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Beinwil am See geht es daheim gegen FC Aarau (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (13.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Beinwil am See 2 3:1 (0:1) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 22. Patrick Hintermann 0:1. 53. Kaio Läubli Lopes 1:1. 71. Manuel David Peralta Gonzalez (Penalty) 2:1.90. Luca Lehmann 3:1. – Schönenwerd-Niedergö: Tiago Sergio Da Silva Brandao, Juan Cavenaghi, Livio Salvatore, Mato Adzaga, Raffaele Pizzipaolo, Manuel David Peralta Gonzalez, Kaio Läubli Lopes, Luca Lehmann, Davide Saccullo, Renzo Rettenmund, Ognen Skrceski. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Shaganan Sarvananthan, Leon Flückiger, Janik Ulmann, Levi Wüst, Merlin Halter, Odin Grolimund, Dilet Wolday, Antonio Carlos Ferreira Santos, Manuel Schneeberger, Patrick Hintermann. – Verwarnungen: 34. Renzo Rettenmund, 57. Odin Grolimund, 71. Tobias Hediger, 88. Eduard Kovalov – Ausschlüsse: 69. Leon Flückiger, 73. Renzo Rettenmund.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 08:54 Uhr.