2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt deutlich gegen Sarmenstorf Schönenwerd-Niedergösgen behielt im Spiel gegen Sarmenstorf am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

Miguel Peralta traf in der 30. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Schönenwerd-Niedergösgen. Brayan Mayala sorgte in der 66. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schönenwerd-Niedergösgen. Das letzte Tor der Partie erzielte Michal Kreva, der in der 68. Minute die Führung für Schönenwerd-Niedergösgen auf 3:0 ausbaute.

Bei Sarmenstorf erhielten Fabian Stutz (23.), Denis Dubler (71.) und Yannik Hubel (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen, Sascha Studer (86.) kassierte sie.

Dass Schönenwerd-Niedergösgen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 16 Spielen hat Schönenwerd-Niedergösgen durchschnittlich 3.1 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Sarmenstorf lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Schönenwerd-Niedergösgen. Die total 19 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 2).

Schönenwerd-Niedergösgen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 30 Punkte bedeuten Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schönenwerd-Niedergösgen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Fislisbach (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. April (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 3. Sarmenstorf hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarmenstorf in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Suhr. Die Partie findet am 12. April statt (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Sarmenstorf 3:0 (1:0) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 30. Miguel Peralta 1:0. 66. Brayan Mayala 2:0. 68. Michal Kreva 3:0. – Schönenwerd-Niedergö: Mike Von Felten, Dominik Nünlist, Raphael Malundama, Luca Liloia, Fabio Lo Priore, Maxime Guignard, Brayan Mayala, Michal Kreva, Simon Bürge, Sascha Studer, Miguel Peralta. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Fabian Winkler, Fabian Burkard, Markus Wyss, Samuel Furrer, Fabian Stutz, Denis Dubler, Michael Rupp, Jonas Furrer, Michael Stutz, Maurice Burger. – Verwarnungen: 23. Fabian Stutz, 71. Denis Dubler, 86. Sascha Studer, 90. Yannik Hubel.

