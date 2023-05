2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt deutlich gegen Rothrist Sieg für Schönenwerd-Niedergösgen: Gegen Rothrist gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1.

Eduard Lekaj eröffnete in der 27. Minute das Skore, als er für Schönenwerd-Niedergösgen das 1:0 markierte. In der 54. Minute baute Jonas Hunkeler den Vorsprung für Schönenwerd-Niedergösgen auf zwei Tore aus (2:0). Dank dem Treffer von Michele Scioscia (57.) reduzierte sich der Rückstand für Rothrist auf ein Tor (1:2).

Fabio Lo Priore sorgte in der 75. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Schönenwerd-Niedergösgen. Das letzte Tor der Partie erzielte Brayan Mayala, der in der 82. Minute die Führung für Schönenwerd-Niedergösgen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rothrist sah Bledar Binaku (69.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Rothrist weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen, Sascha Studer (45.) kassierte sie.

Der Sturm von Schönenwerd-Niedergösgen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 2.9 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Schönenwerd-Niedergösgen nicht verändert. 46 Punkte bedeuten Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Schönenwerd-Niedergösgen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wohlen 2 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (30. Mai) (20.15 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Rothrist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 6. Rothrist hat bisher elfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rothrist tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wettingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Rothrist 4:1 (1:0) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 27. Eduard Lekaj 1:0. 54. Jonas Hunkeler 2:0. 57. Michele Scioscia 2:1. 75. Fabio Lo Priore 3:1. 82. Brayan Mayala 4:1. – Schönenwerd-Niedergö: Mike Von Felten, Dominik Nünlist, Eduard Lekaj, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Maxime Guignard, Michal Kreva, Jonas Hunkeler, Simon Bürge, Sascha Studer, Alessandro Grimaldi. – Rothrist: Fabio Schneeberger, Marco Carubia, Flakron Ajdari, Pascal Morf, Samuel Fernandes Da Silva, Ajman Hasani, Patrik Dibrani, Dominik Deda, Bastian Schneeberger, Ilir Zenuni, Michele Scioscia. – Verwarnungen: 8. Flakron Ajdari, 45. Sascha Studer, 47. Bledar Binaku, 70. Blerim Bekteshi, 75. Fabio Schneeberger – Ausschluss: 69. Bledar Binaku.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2023 05:19 Uhr.