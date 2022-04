4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Schöftland verliert gegen Seriensieger Masis Aarau Masis Aarau reiht Sieg an Sieg: Gegen Schöftland hat das Team am Freitag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Das Skore eröffnete Jan Thomann in der 1. Minute. Er traf für Schöftland zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 17. Minute, als Ivan Lopez Arias für Masis Aarau traf. In der 35. Minute war es an Yannick Jauch, Schöftland 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 39. Minute, als Ivan Lopez Arias für Masis Aarau traf. Marco De Giorgi brachte Masis Aarau 3:2 in Führung (53. Minute). In der 58. Minute erhöhte Andry Gutiérrez auf 4:2 für Masis Aarau.

Gelbe Karten gab es bei Schöftland für Jan Thomann (44.), Philipp Meier (46.) und Philipp Bachmann (67.). Bei Masis Aarau erhielten Alessio Melis (49.) und Marco De Giorgi (70.) eine gelbe Karte.

Masis Aarau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 19 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match.

Die Abwehr von Schöftland kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 20 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 13).

Masis Aarau verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei 16 Punkten. Masis Aarau hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Masis Aarau spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Muhen 1 (Rang 13). Die Partie findet am 29. April statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 11. Für Schöftland war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Gränichen 2 kriegt es Schöftland als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Masis Aarau 2:4 (2:2) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 1. Jan Thomann 1:0. 17. Ivan Lopez Arias 1:1. 35. Yannick Jauch 2:1. 39. Ivan Lopez Arias 2:2. 53. Marco De Giorgi 2:3. 58. Andry Gutiérrez 2:4. – Schöftland: Pascal Heri, Damian Fritschi, Lukas Getzmann, Pascal Barmettler, Philipp Meier, Oliver Lardon, Philipp Bachmann, Jan Thomann, Dennis Hunziker, Levin Hauri, Yannick Jauch. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Stefan Hadad, Darwin Neumann, Andry Gutiérrez, Sandro Rohner, Armen Destici, Nicolas Ott, Andrea D Onofrio, Alessio Melis, Raphael Moser, Ivan Lopez Arias. – Verwarnungen: 44. Jan Thomann, 46. Philipp Meier, 49. Alessio Melis, 67. Philipp Bachmann, 70. Marco De Giorgi.

