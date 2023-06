3. Liga, Gruppe 1 Schöftland verliert gegen Seriensieger Entfelden – Dario Picciolo mit Siegtor Entfelden setzt seine Siegesserie auch gegen Schöftland fort. Das 2:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Der Siegtreffer für Entfelden gelang Dario Picciolo in der 76. Minute. In der 5. Minute hatte Noah Ragusa Entfelden in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schöftland fiel in der 19. Minute durch Roman Leuenberger.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Entfelden, nämlich für Alessandro Busto (33.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schöftland, Simon Olivera (85.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Entfelden zu den Besten: Total liess das Team 39 Tore in 26 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Entfelden unverändert. Mit 40 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Entfelden hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Entfelden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Schöftland in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 12. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schöftland erstmals wieder.

Für Schöftland ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Entfelden 1:2 (1:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 5. Noah Ragusa 0:1. 19. Roman Leuenberger 1:1. 76. Dario Picciolo 1:2. – Schöftland: Julian Dörfler, Kristian Fehér, Yves Lüscher, Raphael Lüscher, Nick Schär, Andrin Mühlethaler, Dennis Pregla, Roan Noordijk, Simon Olivera, Roman Leuenberger, Levin Hauri. – Entfelden: Roger Küng, Nico Paulin, Alessandro Busto, Gil (Gilberlandio Hemmi), Florian Scherer, Ilir Thaqi, Lukas Zgraggen, Sascha Vogel, Davide Ragusa, Noah Ragusa, Tiziano Battaglini. – Verwarnungen: 33. Alessandro Busto, 85. Simon Olivera.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.06.2023 11:05 Uhr.