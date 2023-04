3. Liga, Gruppe 1 Schöftland und Erlinsbach spielen Remis 2:2 lautet das Resultat zwischen Schöftland und Erlinsbach. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Zweimal ging Schöftland in Führung. Doch Erlinsbach schaffte jeweils den Ausgleich.

In der 35. Minute ging Schöftland durch Roman Leuenberger in Führung. Es dauerte allerdings nur gerade [[n]] Minuten, ehe Robbie von Felten den 1:1-Ausgleich für Erlinsbach erzielte. Sven Thomann sorgte in der 73. Minute für die erneute Führung für Schöftland. Und wieder glich Erlinsbach innert kürzester Zeit aus: Janosch Flükiger traf in der 80. Minute zum Schlussresultat von 2:2.

Gelbe Karten gab es bei Schöftland für Simon Olivera (33.) und Yves Lüscher (87.). Bei Erlinsbach erhielten Daniss Mujanovic (83.) und Lars Isenschmid (85.) eine gelbe Karte.

Das Schlusslicht hat Schöftland dank dem Punktegewinn abgeben können: Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 13. Es macht einen Platz gut. Neu am Tabellenende liegt FC Beinwil am See. Schöftland hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Schöftland trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Beinwil am See (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (16. April) (13.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 6. Erlinsbach hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Erlinsbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rupperswil (Platz 10). Das Spiel findet am Freitag (14. April) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Erlinsbach 1a 2:2 (1:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 35. Roman Leuenberger 1:0. 37. Robbie von Felten 1:1. 73. Sven Thomann 2:1. 80. Janosch Flükiger 2:2. – Schöftland: Julian Dörfler, Troy Hischier, Yves Lüscher, Raphael Lüscher, Andrin Mühlethaler, Roan Noordijk, Simon Olivera, Nicolas Aufdenblatten, Nick Schär, Roman Leuenberger, Sandro Ravelli. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Jérôme Hartmann, Serkan Karamese, Marco Lüscher, David Grieder, Daniss Mujanovic, Nikola Loznjakovic, Robbie von Felten, Noah Lüscher, Burim Hasanramaj, Dominique May. – Verwarnungen: 33. Simon Olivera, 83. Daniss Mujanovic, 85. Lars Isenschmid, 87. Yves Lüscher.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 22:09 Uhr.