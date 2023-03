4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Schöftland siegt gegen Schönenwerd-Niedergösgen – Noel Frei mit Siegtor Schöftland gewinnt am Freitag zuhause gegen Schönenwerd-Niedergösgen 1:0.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Schöftland das einzige Tor der Partie. Das 1:0 erzielte Noel Frei in der 10. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schönenwerd-Niedergösgen sah Cebrail Sonzamanci (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Matias Muto (50.), Selim Shatrolli (52.) und Cebrail Sonzamanci (84.). Gelbe Karten gab es bei Schöftland für Lars Bigler (63.) und Yannick Jauch (94.).

In der Tabelle steht Schöftland nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Für Schöftland geht es auf fremdem Terrain gegen FC Aarau (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

In der Tabelle steht Schönenwerd-Niedergösgen nach dem ersten Spiel auf Rang 13. Mit dem fünftplatzierten FC Rohr kriegt es Schönenwerd-Niedergösgen als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 1:0 (1:0) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tor: 10. Noel Frei 1:0. – Schöftland: Michael Steiner, Lukas Getzmann, Pascal Barmettler, Raffael Limberger, Dennis Hunziker, Fabio Panduri, Louis Hauri, Cédric Sagliocco, Yannick Jauch, Flavio Galliker, Noel Frei. – Schönenwerd-Niedergö: Mike Von Felten, Livio Salvatore, Cebrail Sonzamanci, Mato Adzaga, Raffaele Pizzipaolo, Juan Cavenaghi, Vincenzo Grimaldi, Selim Shatrolli, Luca Lehmann, Davide Saccullo, Renzo Rettenmund. – Verwarnungen: 50. Matias Muto, 52. Selim Shatrolli, 63. Lars Bigler, 84. Cebrail Sonzamanci, 94. Yannick Jauch – Ausschluss: 87. Cebrail Sonzamanci.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.03.2023 06:32 Uhr.