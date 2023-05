4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Schöftland siegt gegen Buchs Schöftland behielt im Spiel gegen Buchs am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Lukas Getzmann in der 7. Minute. Er traf für Schöftland zum 1:0. Mit seinem Tor in der 29. Minute brachte Cédric Sagliocco Schöftland mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Flavio Galliker baute in der 54. Minute die Führung für Schöftland weiter aus (3:0).

Schöftland erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Joël Sagliocco weiter auf 4:0. In der 83. Minute verkleinerte Davide Colona den Rückstand von Buchs auf 1:4. Der Treffer fiel mittels Penalty. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Sharuyan Loganathan in der 85. Minute für Buchs auf 2:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schöftland, Lars Bigler (35.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Buchs, nämlich für Tayyib Köroglu (58.).

Zahlreiche Gegentore sind für Buchs ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.4 (Rang 14).

Keine Änderung in der Tabelle für Schöftland: Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 12. Schöftland hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Schöftland siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rohr. Diese Begegnung findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Buchs verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Buchs ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Buchs gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rohr. Die Partie findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Buchs 2 4:2 (2:0) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 7. Lukas Getzmann 1:0. 29. Cédric Sagliocco 2:0. 54. Flavio Galliker 3:0. 70. Joël Sagliocco 4:0. 83. Davide Colona (Penalty) 4:1.85. Sharuyan Loganathan 4:2. – Schöftland: Michael Steiner, Lukas Leuenberger, Lars Bigler, Lukas Getzmann, Lionel Ramon Scheidegger, Cédric Sagliocco, Yannick Jauch, Louis Hauri, Dennis Hunziker, Noel Frei, Flavio Galliker. – Buchs: Raul Mazzini, Sanjay Loganathan, Marco Von Briel, Kevin Hunziker, Tayyib Köroglu, Alessio Lagetto, Tim Meier, Howthaman Loganathan, Kevin Lenzin, Severin Seyfried, Davide Colona. – Verwarnungen: 35. Lars Bigler, 58. Tayyib Köroglu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 01:00 Uhr.