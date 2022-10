4. Liga, Gruppe 1 Schöftland setzt Siegesserie auch gegen Entfelden fort Schöftland setzt seine Siegesserie auch gegen Entfelden fort. Das 6:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

In der zweiten Halbzeit erzielte Schöftland über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Entfelden war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 46. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Schöftland waren: Flavio Galliker (2 Treffer), Yannick Jauch (1 Treffer), Steven Schär (1 Treffer), Joël Sagliocco (1 Treffer) und Jonas Müller (1 Treffer). Einziger Torschütze für Entfelden war: Joao Marcelo Soares Dos Reis (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Schöftland schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 47 Tore erzielte.

Die Abwehr von Entfelden kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 10).

Schöftland machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 3. Für Schöftland ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Schöftland geht es auswärts gegen FC Muhen (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Nach der Niederlage büsst Entfelden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 9. Für Entfelden war es bereits die vierte Niederlage in Serie. Entfelden verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Entfelden zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Zofingen 2a. Die Partie findet am 29. Oktober statt (19.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Entfelden 2 6:1 (2:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 37. Yannick Jauch 1:0. 43. Joël Sagliocco 2:0. 46. Joao Marcelo Soares Dos Reis 2:1. 63. Flavio Galliker 3:1. 71. Steven Schär 4:1. 85. Jonas Müller 5:1. 88. Flavio Galliker 6:1. – Schöftland: Dario Gerber, Lars Bigler, Lukas Getzmann, Pascal Barmettler, Silvan Ryser, Dennis Hunziker, Louis Hauri, Noel Frei, Yannick Jauch, Flavio Galliker, Joël Sagliocco. – Entfelden: Remo Kugler, Adriano Carlucci, Pascal Stierli, Roman Hägi, Sinschaar Be Kescho, Joao Marcelo Soares Dos Reis, Mathis Pichler, Siem Kibrom, Dario Schaller, Seleiman Ghulam, David Boner. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

