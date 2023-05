3. Liga, Gruppe 1 Schöftland holt sich drei Punkte gegen Beinwil am See – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Schöftland: Gegen Beinwil am See gewinnt das Team am Dienstag zuhause 2:1.

(chm)

Schöftland ging bis zur 21. Spielminute 2:0 in Führung, nachdem Gianluca Wirz zweimal getroffen (3. Und 21.) hatte.

In der 37. Minute erzielte Beinwil am See (Omer Jasari) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Beinwil am See für Philip Amrein (25.) und Bruno Merz (44.). Schöftland behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Schöftland rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 12. Schöftland hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Schöftland wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team FC Rupperswil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Sonntag (7. Mai) statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Nach der Niederlage büsst Beinwil am See einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 13. Nach zwei Siegen in Serie verliert Beinwil am See erstmals wieder.

Beinwil am See tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Gränichen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (6. Mai) statt (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Beinwil am See 2:1 (2:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 3. Gianluca Wirz 1:0. 21. Gianluca Wirz 2:0. 37. Omer Jasari 2:1. – Schöftland: Julian Dörfler, Benjamin Weiss, Yves Lüscher, Raphael Lüscher, Nick Schär, Nicolas Aufdenblatten, Andrin Mühlethaler, Sven Thomann, Simon Olivera, Roman Leuenberger, Gianluca Wirz. – Beinwil am See: Steven Schmid, Noah Speck, Raffael Lauber, Fabian Merz, Luigi Malagnino, Dario Holliger, Sertan Kanik, Philip Amrein, Antonio Carlos Ferreira Santos, Bruno Merz, Omer Jasari. – Verwarnungen: 25. Philip Amrein, 44. Bruno Merz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.05.2023 16:01 Uhr.