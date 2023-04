3. Liga, Gruppe 1 Schöftland gewinnt deutlich gegen Veltheim – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Schöftland behielt im Spiel gegen Veltheim am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:2.

Veltheim erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Deyan Vetter ging das Team in der 1. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 5, als Sven Thomann für Schöftland erfolgreich war.

Danach drehte Schöftland auf. Das Team schoss ab der 22. Minute noch vier weitere Tore, während Veltheim ein Tor gelang (zum 2:4 (62. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Schöftland waren: Nick Schär (2 Treffer), Sven Thomann (1 Treffer), Simon Olivera (1 Treffer) und Levin Hauri (1 Treffer). Die Torschützen für Veltheim waren: Gian Furter und Deyan Vetter.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Schöftland eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.3 pro Spiel. Das bedeutet, dass Schöftland die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Veltheim ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 54 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Schöftland gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Zwölf Punkte bedeuten Rang 13. Das Team rückt damit einen Platz vor. Schöftland hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt. Schöftland konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Schöftland trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Beinwil am See (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Dienstag (2. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Durch die Niederlage wird Veltheim ans Tabellenende durchgereicht. Nach 19 Spielen hat das Team elf Punkte. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Veltheim war es bereits die zwölfte Niederlage in Serie.

Für Veltheim geht es auswärts gegen FC Niederlenz (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Veltheim AG - SC Schöftland 2 2:5 (1:2) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 1. Deyan Vetter 1:0. 5. Sven Thomann 1:1. 22. Simon Olivera 1:2. 56. Nick Schär 1:3. 58. Nick Schär 1:4. 62. Gian Furter 2:4. 69. Levin Hauri 2:5. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Oliver Wernli, Nicola Hersche, Fabrice Huber, Pascal Zulauf, Deyan Vetter, Cyrill Huber, Nicola Pruijs, Sandro Heimgartner, Stefan Ott, Gian Furter. – Schöftland: Julian Dörfler, Jonas Müller, Yves Lüscher, Raphael Lüscher, Dennis Pregla, Kristian Fehér, Sven Thomann, Nicolas Aufdenblatten, Simon Olivera, Roman Leuenberger, Nick Schär. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

