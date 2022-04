4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Schinznach Bad gewinnt klar gegen Othmarsingen Sieg für Schinznach Bad: Gegen Othmarsingen gewinnt das Team am Freitag auswärts 7:0.

In der zweiten Halbzeit erzielte Schinznach Bad über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Othmarsingen gelang kein Tor.

Die Torschützen für Schinznach Bad waren: Nico Häusermann (2 Treffer), Elpidio Cristofaro (2 Treffer), Nrec Nikolla (1 Treffer), Dreni Shala (1 Treffer) und Cipriano Nugara (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Fredian Gjokaj (33.) und Dominique Neuhaus (52.). Schinznach Bad behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Der Sturm von Schinznach Bad sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 11 Tore in zwei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Othmarsingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Schinznach Bad verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Schinznach Bad hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Schinznach Bad in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Mellingen 2a (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Othmarsingen rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 12. Das Team hat einen Punkt. Othmarsingen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Brugg 2 kriegt es Othmarsingen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (12. April) (20.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Othmarsingen 2 - FC Schinznach Bad 0:7 (0:2) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 16. Elpidio Cristofaro 0:1. 31. Elpidio Cristofaro 0:2. 50. Dreni Shala 0:3. 65. Nico Häusermann 0:4. 70. Nrec Nikolla 0:5. 80. Nico Häusermann (Penalty) 0:6.84. Cipriano Nugara 0:7. – Othmarsingen: Bledar Jaha, Dominique Neuhaus, Jahel Patermo, Raphael Schneider, Oscar Manuel Teixeira Rodrigues, Fredian Gjokaj, Izer Sadiku, Florian Gjokaj, Dionis Zukaj, Rinor Zukaj, Martin Liensdorf. – Schinznach Bad: Kenan Mulic, Giorgio Cariati, Fabio Rondinelli, Mario Patrone, Janek Lang, Markelian Gjomarkaj, Cipriano Nugara, Fabrizio Matranga, Nrec Nikolla, Giuseppe Ambrosio, Elpidio Cristofaro. – Verwarnungen: 33. Fredian Gjokaj, 52. Dominique Neuhaus.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.04.2022 17:20 Uhr.