4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Sarmenstorf verliert gegen Seriensieger Klingnau – Siegtreffer durch Manuel Müller Klingnau setzt seine Siegesserie auch gegen Sarmenstorf fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Der Siegtreffer für Klingnau gelang Manuel Müller in der 80. Minute. In der 36. Minute hatte Sven Stauffer Klingnau in Führung gebracht. Der Ausgleich für Sarmenstorf fiel in der 56. Minute durch Timo Joller.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Klingnau um einen Platz nach vorne. Elf Punkte bedeuten Rang 7. Klingnau hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Klingnau zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Kölliken 2b. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Mai (20.15 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Die Niederlage macht Sarmenstorf zum neuen Schlusslicht. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei drei Punkten Es verliert einen Platz. Für Sarmenstorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarmenstorf in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Juventina Wettingen 1b. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Mai (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Sarmenstorf 2b 2:1 (1:0) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 36. Sven Stauffer 1:0. 56. Timo Joller 1:1. 80. Manuel Müller 2:1. – Klingnau: Dario Di Giovanni, Claudio Dam, Rafael Mutschlechner, Livio Näf, Manuel Wüst, Raphael Müller, Joshua Marti, Cédric Keller, Manuel Müller, Sven Stauffer, Elia Rennhard. – Sarmenstorf: Ivan Garcia Sotoca Moya, Pascal Köchli, Andreas Baur, Daniele Napoli, Can Arseven, Craig Moser, Timo Joller, Robin Erni, Dino Macher, Martin Sonderegger, Valentin Widmer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

