2. Liga AFV Sarmenstorf und Wettingen spielen Remis Im Spiel zwischen Sarmenstorf und Wettingen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Fabio Huber eröffnete in der 32. Minute das Skore, als er für Sarmenstorf das 1:0 markierte. In der 50. Minute baute der gleiche Fabio Huber die Führung für Sarmenstorf weiter aus. Dank dem Treffer von Jacopo Canzian (67.) reduzierte sich der Rückstand für Wettingen auf ein Tor (1:2). Zum Ausgleich für Wettingen traf Raoul Canzian in der 80. Minute.

Bei Sarmenstorf erhielten Fabian Burkard (81.) und Denis Dubler (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Wettingen für Mourad Boulaouche (69.) und Raoul Canzian (83.).

Sarmenstorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 58 Tore in 22 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Sarmenstorf sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 29 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Sarmenstorf: 46 Punkte bedeuten Rang 3. Sarmenstorf hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sarmenstorf zuhause mit FC Küttigen (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 9. Wettingen hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Wettingen geht es daheim gegen FC Fislisbach (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Wettingen 2:2 (1:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 32. Fabio Huber 1:0. 50. Fabio Huber 2:0. 67. Jacopo Canzian 2:1. 80. Raoul Canzian 2:2. – Sarmenstorf: Elias Probst, Fabian Winkler, Fabian Burkard, Markus Wyss, Samuel Furrer, Michael Rupp, Alvaro Goncalves Apolinario, Michael Stutz, Denis Dubler, Alain Schultz, Fabio Huber. – Wettingen: Roman Heiniger, Giulian Hard, Alnord Feta, Ekrem Alili, Emanuel Iuliano, Kevin Bamberger, Raoul Canzian, Albion Veliu, Mourad Boulaouche, Boris Dabic, Jacopo Canzian. – Verwarnungen: 69. Mourad Boulaouche, 81. Fabian Burkard, 83. Raoul Canzian, 90. Denis Dubler.

