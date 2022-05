4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Sarmenstorf stolpert gegen Schinznach Bad – Siegtreffer in allerletzter Minute Überraschung bei Schinznach Bad gegen Sarmenstorf: Der Tabellenzehnte (Schinznach Bad) hat am Samstag zuhause den Tabellenvierten 2:1 besiegt.

Schinznach Bad geriet zunächst in Rückstand, als Dino Macher in der 46. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sarmenstorf gelang. In der 49. Minute glich Schinznach Bad jedoch aus und ging in der 92. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Elpidio Cristofaro.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schinznach Bad für Nrec Nikolla (22.) und Elpidio Cristofaro (92.). Keine einzige Karte erhielt Sarmenstorf.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schinznach Bad. Neun Punkte bedeuten Rang 9. Schinznach Bad hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schinznach Bad geht es auf fremdem Terrain gegen FC Mutschellen 3 (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 22. Mai statt (18.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Nach der Niederlage büsst Sarmenstorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 5. Sarmenstorf hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Sarmenstorf wartet im nächsten Spiel zuhause das viertplatzierte Team FC Brugg 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Schinznach Bad - FC Sarmenstorf 2b 2:1 (0:0) - Sportplatz Schachen, Schinznach – Tore: 46. Dino Macher 0:1. 49. Elpidio Cristofaro 1:1. 92. Elpidio Cristofaro 2:1. – Schinznach Bad: Fabrizio Matranga, Kevin Vogelsang, Mario Patrone, Nicola Pruijs, Nico Häusermann, Dreni Shala, Cipriano Nugara, Dzenis Hajrovic, Markelian Gjomarkaj, Tom Nikolla, Elpidio Cristofaro. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Andreas Baur, Alex Melliger, Timo Joller, Pascal Köchli, Martin Sonderegger, Daniele Napoli, Dino Macher, Frank Hegi, Pascal Schärer, Jason Schmid. – Verwarnungen: 22. Nrec Nikolla, 92. Elpidio Cristofaro.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

