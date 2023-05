4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Sarmenstorf siegt nach drei Niederlagen – Dreifach-Torschütze Marco Stutz Gegen Beinwil am See gewinnt Sarmenstorf am Samstag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann zuhause 7:0.

(chm)

Schon früh setzte Sarmenstorf dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 3. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Sarmenstorf noch auf 7:0.

Beinwil am See gelang kein Tor.

Matchwinner für Sarmenstorf war Marco Stutz, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Sarmenstorf waren: Riccardo Caggiano (1 Treffer), Nicola Mongelli (1 Treffer), Nesim Abdulai (1 Treffer) und Luca Meier (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Marco Stutz (35.) und Nicola Mongelli (69.). Eine Verwarnung gab es für Beinwil am See, nämlich für Max Schawalder (56.).

Zahlreiche Gegentore sind für Beinwil am See ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.2 Tore pro Partie (Rang 13).

Sarmenstorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Neun Punkte bedeuten Rang 11. Sarmenstorf hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (17. Mai) (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 13. Für Beinwil am See war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Beinwil am See spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Oftringen 2 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 19. Mai (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2a - FC Beinwil am See 2 7:0 (5:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 3. Marco Stutz 1:0. 6. Luca Meier 2:0. 13. Nesim Abdulai 3:0. 20. Marco Stutz 4:0. 30. Marco Stutz 5:0. 50. Riccardo Caggiano 6:0. 63. Nicola Mongelli 7:0. – Sarmenstorf: Elia Koch, Luca Meier, Lukas Brunner, Jeremy Iten, Nicola Mongelli, Nesim Abdulai, Marco Stutz, Yared Wasem, Silvan Probst, Adrian Petrig, Riccardo Caggiano. – Beinwil am See: Jonas Wick, Alain Giger, Max Schawalder, Leon Flückiger, Aldrin Ademaj, Odin Grolimund, Francesco Chiantera, Nico Dossegger, Colin Stadelmann, John Broder, Patrick Hintermann. – Verwarnungen: 35. Marco Stutz, 56. Max Schawalder, 69. Nicola Mongelli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 13:53 Uhr.