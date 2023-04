4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Sarmenstorf siegt gegen Rothrist Sarmenstorf gewinnt am Dienstag zuhause gegen Rothrist 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sarmenstorf: Raphael Buchmann brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 16. Minute brachte Nesim Abdulai Sarmenstorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Nur sechs Minuten später traf Nesim Abdulai erneut, so dass es in der 22. Minute 3:0 für Sarmenstorf hiess.

Semir Elkaz verkürzte in der 26. Minute den Rückstand von Rothrist auf 1:3. Sarmenstorf konnte die Führung in der 30. Spielminute weiter ausbauen, als Samuel Gentizon zum 4:1 ins eigene Gehäuse traf. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Dominik Deda in der 45. Minute für Rothrist auf 2:4.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Rothrist kassierte vier gelbe Karten. Bei Sarmenstorf erhielten Nesim Abdulai (49.), Marco Stutz (81.) und Severin Müller (85.) eine gelbe Karte.

Sarmenstorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Sarmenstorf hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Sarmenstorf geht es auswärts gegen SC Zofingen 2a (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Freitag (21. April) statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Rothrist rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 10. Das Team hat vier Punkte. Rothrist hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothrist daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Seon. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (22. April) (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2a - FC Rothrist 2 4:2 (4:2) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 10. Raphael Buchmann 1:0. 16. Nesim Abdulai 2:0. 22. Nesim Abdulai 3:0. 26. Semir Elkaz 3:1. 30. Eigentor (Samuel Gentizon) 4:1.45. Dominik Deda 4:2. – Sarmenstorf: Elias Probst, Nicola Mongelli, Adrian Petrig, Sandro Lenz, Marco Stutz, Nesim Abdulai, Taulant Morina, Joel Scheuber, Yannik Hubel, Raphael Buchmann, Riccardo Caggiano. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Jarno Fernandez, Samuel Gentizon, Semir Elkaz, Minas Iakovidis, Simone Franze, Dominik Deda, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Premtim Beqaj, Nicola Suter, Muhammed Özata. – Verwarnungen: 49. Nesim Abdulai, 64. Dominik Siegrist, 77. Stefan Eric, 81. Marco Stutz, 85. Severin Müller, 85. Semir Elkaz, 90. Liridon Cazimovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 22:09 Uhr.