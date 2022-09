2. Liga AFV Sarmenstorf setzt Siegesserie auch gegen Fislisbach fort Sarmenstorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Fislisbach hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Den Auftakt machte Yannic Frei, der in der 2. Minute für Fislisbach zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Fabian Stutz durch seinen Treffer für Sarmenstorf in der 30. Minute her. Fabian Stutz war es auch, der in der 43. Minute die 2:1-Führung für Sarmenstorf herstellte.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sarmenstorf stellte Fabio Huber in Minute 48 her. Alain Schultz schoss das 4:1 (73. Minute) für Sarmenstorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Sarmenstorf erhielt: Fabian Stutz (61.) die einzige gelbe Karte bei Fislisbach erhielt: Toma Culjak (82.)

In seiner Gruppe hat Sarmenstorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 19 Tore erzielte.

Sarmenstorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 2. Sarmenstorf hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sarmenstorf zuhause mit FC Klingnau (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Fislisbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Fislisbach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Oftringen (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Fislisbach 4:1 (2:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 2. Yannic Frei 0:1. 30. Fabian Stutz 1:1. 43. Fabian Stutz 2:1. 48. Fabio Huber 3:1. 73. Alain Schultz 4:1. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Michael Iloski, Fabian Winkler, Markus Wyss, Pascal Lindenmann, Alain Schultz, Fabian Burkard, Fabian Stutz, Michael Rupp, Michael Stutz, Fabio Huber. – Fislisbach: Leandro Russo, Yannis Hofer, Dominic Volger, Roman Müller, Milan Gligic, Mino Klamer, Silvan Bär, Toma Culjak, Meo Till Mazzei, Yannic Frei, Amir Nemati. – Verwarnungen: 61. Fabian Stutz, 82. Toma Culjak.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 00:01 Uhr.

