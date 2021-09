4. Liga, Gruppe 2 Sarmenstorf mit Sieg gegen Kölliken – Maurice Merkli trifft zum Sieg Sarmenstorf behielt im Spiel gegen Kölliken am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Sarmenstorf ging bis in die 13. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Marco Stutz in der 3. Minute und Marco Stutz in der 13. Minute. Allerdings schaffte Kölliken in der 33. Minute den Anschlusstreffer (Rudolf Berisha) und in der 42. Minute den Ausgleich (Ali Safari). Der Siegtreffer fiel in der 74. Minute durch Maurice Merkli.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Sarmenstorf sah Samuel Furrer (95.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Sarmenstorf weitere vier gelbe Karten. Bei Kölliken sah Antonio Ferritto (95.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Kölliken weitere fünf gelbe Karten.

Sarmenstorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 8. Sarmenstorf hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren. Sarmenstorf konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 13). Die Partie findet am Dienstag (21. September) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Moos, Reinach).

Nach der Niederlage büsst Kölliken zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 11. Kölliken hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kölliken trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Türkiyemspor 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (21. September) (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2a - FC Kölliken 2b 3:2 (2:2) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 3. Marco Stutz 1:0. 13. Marco Stutz 2:0. 33. Rudolf Berisha 2:1. 42. Ali Safari 2:2. 74. Maurice Merkli 3:2. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Sandro Lenz, Lukas Brunner, Franz Kahlert, Dominic Rode, Ardonis Shabani, Flavio Stutz, Yannik Hubel, Samuel Furrer, Marco Stutz, Maurice Merkli. – Kölliken: Ben Jonas Bärtschinger, Florian Tunaj, Marco Bieri, Ardit Kukeli, Mark Ukaj, Samuel Müller, Ibrahim Sinani, Alban Kukeli, Mateo Markovic, Rudolf Berisha, Astrit Ukaj. – Verwarnungen: 16. Ardit Kukeli, 18. Vaxhid Mustafa, 21. Rudolf Berisha, 22. Yannik Hubel, 29. Samuel Furrer, 64. Ibrahim Sinani, 76. Sandro Lenz, 87. Marlon Burger, 93. Antonio Ferritto – Ausschlüsse: 95. Samuel Furrer, 95. Antonio Ferritto.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Buchs 2 - FC Villmergen 2a 0:0, FC Menzo Reinach 2 - SC Seengen 1 1:9, FC Seon 2 - FC Erlinsbach 2 0:3, FC Sarmenstorf 2a - FC Kölliken 2b 3:2, FC Niederlenz 1 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 3:1, FC Türkiyemspor 1 - FC Ataspor 1:2

Tabelle: 1. FC Niederlenz 1 7 Spiele/19 Punkte (23:5). 2. FC Villmergen 2a 7/17 (21:5), 3. SC Seengen 1 7/13 (29:13), 4. FC Erlinsbach 2 7/12 (28:18), 5. FC Buchs 2 8/11 (13:15), 6. FC Rupperswil 2 7/10 (15:14), 7. FC Ataspor 7/10 (11:16), 8. FC Sarmenstorf 2a 6/9 (11:12), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 6/9 (10:9), 10. FC Seon 2 8/9 (13:20), 11. FC Kölliken 2b 6/7 (10:14), 12. FC Türkiyemspor 1 6/7 (15:17), 13. FC Menzo Reinach 2 5/3 (6:27), 14. FC Gontenschwil 2 7/0 (7:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 14:09 Uhr.

