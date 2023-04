4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Sarmenstorf mit Auswärtssieg bei Schöftland Sieg für Sarmenstorf: Gegen Schöftland gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Sarmenstorf: Joel Scheuber brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 30. Minute brachte Sandro Lenz Sarmenstorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Sarmenstorf erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Joel Scheuber weiter auf 3:0. In der 75. Minute sorgte Etienne Schär noch für Resultatkosmetik für Schöftland. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Nesim Abdulai (54.) und Lukas Brunner (62.). Eine Verwarnung gab es für Schöftland, nämlich für Etienne Schär (60.).

In der Tabelle steht Sarmenstorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Sarmenstorf tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Rohr an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Nach dem dritten Spiel steht Schöftland auf dem zehnten Rang. Für Schöftland geht es auswärts gegen FC Oftringen 2 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 17. April statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Sarmenstorf 2a 1:3 (0:3) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 15. Joel Scheuber 0:1. 30. Sandro Lenz 0:2. 40. Joel Scheuber 0:3. 75. Etienne Schär 1:3. – Schöftland: Michael Steiner, Lukas Getzmann, Lars Bigler, Lukas Leuenberger, Cédric Sagliocco, Dennis Hunziker, Jan Thomann, Louis Hauri, Noel Frei, Dario Gerber, Flavio Galliker. – Sarmenstorf: Elia Koch, Sandro Lenz, Yared Wasem, Jeremy Albert, Luca Meier, Lukas Brunner, Riccardo Caggiano, Joel Scheuber, Adrian Petrig, Nesim Abdulai, Nicola Mongelli. – Verwarnungen: 54. Nesim Abdulai, 60. Etienne Schär, 62. Lukas Brunner.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2023 00:07 Uhr.