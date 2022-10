2. Liga AFV Sarmenstorf mit Auswärtssieg bei Rothrist – Markus Wyss trifft spät zum Sieg Sieg für Sarmenstorf: Gegen Rothrist gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

Sarmenstorf geriet zunächst in Rückstand, als Patrik Dibrani in der 27. Minute die zwischenzeitliche Führung für Rothrist gelang. In der 54. Minute glich Sarmenstorf jedoch aus und ging in der 84. Minute in Führung. Torschützen waren Fabio Huber und Markus Wyss.

Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Alban Selmanaj (73.), Lumturim Selmani (84.) und Ilir Zenuni (91.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarmenstorf, Fabian Stutz (72.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Sarmenstorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 39 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Sarmenstorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Sarmenstorf ist es bereits der zehnte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Sarmenstorf gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Sarmenstorf auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Frick. Die Partie findet am 25. März statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Rothrist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Rothrist hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothrist in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Fislisbach (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Rothrist - FC Sarmenstorf 1:2 (1:0) - Stampfi, Rothrist – Tore: 27. Patrik Dibrani (Penalty) 1:0.54. Fabio Huber 1:1. 84. Markus Wyss 1:2. – Rothrist: Olivier Joos, Ilir Zenuni, Patrik Dibrani, Lumturim Selmani, Alban Selmanaj, Bastian Schneeberger, Michele Scioscia, Martin Valovcan, Marco Carubia, Blerim Bekteshi, Dardan Basha. – Sarmenstorf: Elias Probst, Fabian Winkler, Markus Wyss, Jeremy Iten, Pascal Lindenmann, Alain Schultz, Fabian Burkard, Fabian Stutz, Michael Rupp, Michael Stutz, Fabio Huber. – Verwarnungen: 72. Fabian Stutz, 73. Alban Selmanaj, 84. Lumturim Selmani, 91. Ilir Zenuni.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

