2. Liga AFV Sarmenstorf lässt sich von Fislisbach kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Sarmenstorf am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Fislisbach gerecht geworden und hat auswärts 3:1 gewonnen.

(chm)

Das Skore eröffnete Fabian Stutz in der 49. Minute. Er traf für Sarmenstorf zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 61. Minute, als Lukas Hövel für Fislisbach traf. Das Tor von Fabian Stutz in der 67. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Sarmenstorf. In der 90. Minute sorgte Alain Schultz für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Sarmenstorf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Fislisbach erhielten Silvan Bär (91.) und Toma Culjak (92.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Sarmenstorf.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.7 Toren pro Spiel ist Sarmenstorf bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Sarmenstorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 45 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Sarmenstorf ist es bereits der 14. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zehnmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Sarmenstorf gingen unentschieden aus.

Als nächstes trifft Sarmenstorf zuhause mit FC Wettingen (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 10. Für Fislisbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen kriegt es Fislisbach als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Dienstag (26. April) statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Sarmenstorf 1:3 (0:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 49. Fabian Stutz 0:1. 61. Lukas Hövel 1:1. 67. Fabian Stutz 1:2. 90. Alain Schultz 1:3. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Silvan Bär, Dominic Volger, Toma Culjak, Lukas Hövel, Justin Comas, Yannic Frei, Ryan Allmann, Christian Gasane. – Sarmenstorf: Elias Probst, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Fabian Winkler, Michael Stutz, Markus Wyss, Denis Dubler, Alain Schultz, Michael Rupp, Maurice Burger, Fabian Stutz. – Verwarnungen: 91. Silvan Bär, 92. Toma Culjak.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 04:31 Uhr.