4. Liga, Gruppe 3 Sarmenstorf gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Othmarsingen – Drei Treffer für Frank Hegi Sarmenstorf siegt auswärts gegen Othmarsingen: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:0.

(chm)

In der 32. Minute war es an Frank Hegi, Sarmenstorf 1:0 in Führung zu bringen. In der 86. Minute traf Frank Hegi bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Sarmenstorf. Frank Hegi erzielte nur sieben Minuten später auch das 3:0 für Sarmenstorf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Othmarsingen sah Altijon Qorolli (81.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarmenstorf, Pascal Schärer (57.) kassierte sie.

Sarmenstorf reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Das nächste Spiel trägt Sarmenstorf auswärts gegen das stark gestartete Team KF Liria aus. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (21. August) (19.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

In der Tabelle steht Othmarsingen nach dem ersten Spiel auf Rang 14. Othmarsingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Villmergen 2b. Zu diesem Spiel kommt es am 22. August (16.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Othmarsingen 2 - FC Sarmenstorf 2b 0:3 (0:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 32. Frank Hegi 0:1. 86. Frank Hegi 0:2. 93. Frank Hegi 0:3. – Othmarsingen: Ardit Sadiku, Luka Ilceski, Raphael Schneider, Altijon Qorolli, Mattia Beccarelli, Simon Hossain, Jonath Chandramohan, Jeremy Specker, Milos Dejic, Besjan Shuti, Michael Gugelmann. – Sarmenstorf: Fabian Ambühl, Stephan Meier, Andreas Baur, Steven Widmer, Alex Melliger, Marco Guggisberg, Craig Moser, Pascal Schärer, Frank Hegi, Daniele Napoli, Joel Eugster. – Verwarnungen: 57. Pascal Schärer – Ausschluss: 81. Altijon Qorolli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Othmarsingen 2 - FC Sarmenstorf 2b 0:3, FC Merenschwand 1 - FC Spreitenbach 1b 2:5

Tabelle: 1. FC Spreitenbach 1b 1 Spiel/3 Punkte (5:2). 2. FC Sarmenstorf 2b 1/3 (3:0), 3. KF Liria 1/3 (6:4), 4. FC Falke Lupfig 1/3 (5:3), 5. FC Bünz-Maiengrün 1 1/3 (4:3), 6. FC Muri 3 1/3 (2:1), 7. FC Mellingen 2a 1/3 (1:0), 8. FC Villmergen 2b 1/0 (3:4), 9. FC Turgi 1b 1/0 (1:2), 10. FC Mutschellen 3 1/0 (0:1), 11. FC Bremgarten 2 1/0 (4:6), 12. FC Niederwil 2 1/0 (3:5), 13. FC Merenschwand 1 1/0 (2:5), 14. FC Othmarsingen 2 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.08.2021 00:16 Uhr.