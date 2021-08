2. Liga AFV Sarmenstorf gewinnt im Auftaktspiel deutlich gegen Kölliken Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Sarmenstorf zuhause gegen Kölliken 6:1.

Kölliken erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Albert Rudaj ging das Team in der 3. Minute in Führung. Sarmenstorf glich in der 17. Minute durch Denis Dubler aus.

Danach drehte Sarmenstorf auf. Das Team schoss ab der 44. Minute noch fünf weitere Tore, während Kölliken kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:1.

Die Torschützen für Sarmenstorf waren: Fabio Huber (2 Treffer), Alain Schultz (2 Treffer) und Denis Dubler (1 Treffer). Ein Tor für Sarmenstorf war ein Eigentor des Gegners. Einziger Torschütze für Kölliken war: Albert Rudaj (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sarmenstorf erhielten Markus Dubler (18.), Michael Stutz (31.) und Jeremy Iten (37.) eine gelbe Karte. Bei Kölliken erhielten Armin Mujanovic (32.), Tedi Uvodic (77.) und Nico Dätwyler (90.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Sarmenstorf auf dem zweiten Rang. Für Sarmenstorf geht es auswärts gegen FC Gontenschwil weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. August (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Nach dem ersten Spiel steht Kölliken auf dem 15. Rang. Das nächste Spiel trägt Kölliken daheim gegen das stark gestartete Team FC Fislisbach aus. Zu diesem Spiel kommt es am 21. August (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Kölliken 6:1 (2:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 3. Albert Rudaj 0:1. 17. Denis Dubler 1:1. 44. Eigentor (Mateo Trgo) 2:1.51. Fabio Huber 3:1. 61. Fabio Huber 4:1. 65. Alain Schultz 5:1. 70. Alain Schultz 6:1. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Fabian Burkard, Jeremy Iten, Marco Steiner, Michael Stutz, Denis Dubler, Markus Dubler, Alain Schultz, Fabio Huber. – Kölliken: Lenny Hofer, Tedi Uvodic, Mateo Trgo, Nico Dätwyler, Emanuel Berisa, Durim Racaj, Albert Rudaj, Manuel Peter, Egzon Nrecaj, Albert Marku, Armin Mujanovic. – Verwarnungen: 18. Markus Dubler, 31. Michael Stutz, 32. Armin Mujanovic, 37. Jeremy Iten, 77. Tedi Uvodic, 90. Nico Dätwyler.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wettingen - FC Gränichen 3:0, FC Niederwil - FC Gontenschwil 0:3, FC Küttigen - FC Oftringen 1:3, FC Menzo Reinach - FC Brugg 2:4, FC Fislisbach - FC Lenzburg 4:1, FC Sarmenstorf - FC Kölliken 6:1

Tabelle: 1. FC Suhr 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. FC Sarmenstorf 1/3 (6:1), 3. FC Fislisbach 1/3 (4:1), 4. FC Wettingen 1/3 (3:0), 5. FC Gontenschwil 1/3 (3:0), 6. FC Brugg 1/3 (4:2), 7. FC Oftringen 1/3 (3:1), 8. FC Windisch 1/1 (1:1), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 1/1 (1:1), 10. FC Menzo Reinach 1/0 (2:4), 11. FC Küttigen 1/0 (1:3), 12. FC Lenzburg 1/0 (1:4), 13. FC Niederwil 1/0 (0:3), 14. FC Gränichen 1/0 (0:3), 15. FC Kölliken 1/0 (1:6), 16. FC Wohlen 2 1/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

