2. Liga AFV

Freitag

auswärts gegen Suhr 4:1.

Den Auftakt machte Steve Ejims, der in der 31. Minute für Suhr zum 1:0 traf. In der 40. Minute traf Denis Dubler für Sarmenstorf zum 1:1-Ausgleich. Fabio Huber traf in der 61. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sarmenstorf.

Mit einem weiteren Tor sorgte Fabio Huber in der 72. Minute für das 3:1 für Sarmenstorf. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alain Schultz in der 76. Minute, als er für Sarmenstorf zum 4:1 traf.

Gelbe Karten gab es bei Suhr für Serkan Topal (37.), Emir Sinanovic (49.) und Michael Koch (77.). Eine Verwarnung gab es für Sarmenstorf, nämlich für Michael Stutz (64.).

In seiner Gruppe hat Sarmenstorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 66 Tore in 25 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match. In der Abwehr ist Sarmenstorf sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Sarmenstorf um einen Platz nach vorne. Mit 52 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Sarmenstorf hat bisher 16mal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Sarmenstorf geht es daheim gegen FC Wohlen 2 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 6. Für Suhr war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Suhr geht es auswärts gegen FC Fislisbach (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Suhr - FC Sarmenstorf 1:4 (1:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 31. Steve Ejims 1:0. 40. Denis Dubler 1:1. 61. Fabio Huber 1:2. 72. Fabio Huber 1:3. 76. Alain Schultz 1:4. – Suhr: Dominik Stutzer, Igor Miranda de Sousa, Emir Sinanovic, Loris Desando, Yusuf Camkiran, Mirza Lasic, Sven Käser, Serkan Topal, Michael Koch, Ahmet Ceker, Steve Ejims. – Sarmenstorf: Elias Probst, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Fabian Winkler, Jonas Furrer, Michael Stutz, Fabian Burkard, Denis Dubler, Alain Schultz, Michael Rupp, Fabio Huber. – Verwarnungen: 37. Serkan Topal, 49. Emir Sinanovic, 64. Michael Stutz, 77. Michael Koch.

