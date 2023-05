4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Sarmenstorf gewinnt deutlich gegen Schinznach Bad Sarmenstorf behielt im Spiel gegen Schinznach Bad am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Schinznach Bad ging zunächst in der 9. Minute in Führung, als Yankuba Darboe zum 1:0 traf. Nur acht Minuten später schaffte Timo Joller aber den Ausgleich für Sarmenstorf. In der 20. Minute war es an Dino Macher, Sarmenstorf 2:1 in Führung zu bringen.

Sarmenstorf baute die Führung in der 42. Minute (Raniero Schmidli) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Samuel Lüscher, der in der 50. Minute die Führung für Sarmenstorf auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schinznach Bad für Michael Muselin (46.), Yankuba Darboe (72.) und Dreni Shala (85.). Sarmenstorf behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Sarmenstorf eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Sarmenstorf die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Sarmenstorf: Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 12. Für Sarmenstorf ist es der zweite Sieg in Serie. Sarmenstorf konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarmenstorf zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Turgi 2. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (26. Mai) (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Nach der Niederlage büsst Schinznach Bad zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 10. Schinznach Bad hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schinznach Bad tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Suryoye Wasserschloss an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Sonntag (28. Mai) statt (14.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Schinznach Bad - FC Sarmenstorf 2b 1:4 (1:3) - Sportplatz Schachen, Schinznach – Tore: 9. Yankuba Darboe 1:0. 17. Timo Joller 1:1. 20. Dino Macher 1:2. 42. Raniero Schmidli 1:3. 50. Samuel Lüscher 1:4. – Schinznach Bad: Luigi Leone, Giorgio Cariati, Dzenis Hajrovic, Fabio Rondinelli, Philipp Weiser, Yankuba Darboe, Giuseppe Ambrosio, Kevin Vogelsang, Dreni Shala, Argjend Guraziu, Karlo Hrzic. – Sarmenstorf: Ivan Garcia Sotoca Moya, Andreas Baur, Alex Melliger, Sergio Sutter, Daniele Napoli, Timo Joller, Craig Moser, Raniero Schmidli, Frank Hegi, Dino Macher, Can Arseven. – Verwarnungen: 46. Michael Muselin, 72. Yankuba Darboe, 85. Dreni Shala.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.05.2023 20:51 Uhr.