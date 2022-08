4. Liga, Gruppe 3 Sarmenstorf gewinnt deutlich gegen Niederwil Sarmenstorf gewinnt am Freitag auswärts gegen Niederwil 5:1.

(chm)

Niederwil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Sven Feldmann ging das Team in der 19. Minute in Führung. Frank Hegi glich in der 37. Minute für Sarmenstorf aus. Es hiess 1:1.

Danach drehte Sarmenstorf auf. Das Team schoss ab der 62. Minute noch vier weitere Tore, während Niederwil kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Sarmenstorf waren: Yannik Hubel (2 Treffer), Frank Hegi (2 Treffer) und Fabian Ambühl (1 Treffer). Einziger Torschütze für Niederwil war: Sven Feldmann (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederwil sah Pascal Günter (35.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Alessio Saporito (50.) und Raul Tarrio Abreu (56.). Sarmenstorf behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Sarmenstorf ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 9 geschossenen Toren Rang 4.

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 9 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 12).

Sarmenstorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 2. Das Team hat vier Punkte. Sarmenstorf hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Sarmenstorf daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Villmergen 2. Das Spiel findet am 2. September statt (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Niederwil steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 4). Das Team hat vier Punkte. Niederwil hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Niederwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Bünz-Maiengrün (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Sarmenstorf 2b 1:5 (1:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 19. Sven Feldmann 1:0. 37. Frank Hegi 1:1. 62. Frank Hegi 1:2. 66. Yannik Hubel 1:3. 66. Yannik Hubel 1:4. 85. Fabian Ambühl 1:5. – Niederwil: Pascal Günter, Abeenan Pushparajah, Linus Dubach, Robin Gisler, Ricky Kropf, Raul Tarrio Abreu, Emiliano Di Chiara, Sven Feldmann, Marc Wenger, Alessio Saporito, Oliver Raimann. – Sarmenstorf: Raphael Steinegger, Steven Widmer, Alex Melliger, Timo Joller, Daniele Napoli, Pascal Schärer, Dino Macher, Frank Hegi, Alain Ansermet, Raniero Schmidli, Yannik Hubel. – Verwarnungen: 50. Alessio Saporito, 56. Raul Tarrio Abreu – Ausschluss: 35. Pascal Günter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 00:37 Uhr.