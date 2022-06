2. Liga AFV Sarmenstorf entscheidet Spitzenspiel gegen Lenzburg für sich – Entscheidung in der Schlussminute Sarmenstorf setzt seine Siegesserie auch gegen Lenzburg fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Das erste Tor der Partie fiel für Lenzburg: Fabio Kleiner brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Sarmenstorf traf Kristian Ndau in der 6. Minute. Allerdings war es ein Eigentor. In der 47. Minute gelang Fabio Huber der Führungstreffer zum 2:1 für Sarmenstorf.

Der Ausgleich für Lenzburg fiel in der 56. Minute (Lelo Toni). Kurz vor Schluss, in der 93. Minute traf Alain Schultz zum 3:2-Siegestreffer für Sarmenstorf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Lenzburg gab es vier gelbe Karten. Bei Sarmenstorf erhielten Michael Stutz (19.) und Philipp Strebel (56.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Sarmenstorf hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Sarmenstorf unverändert. 65 Punkte bedeuten Rang 2. Für Sarmenstorf ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Sarmenstorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Lenzburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 59 Punkten auf Rang 3. Nach sieben Siegen in Serie verliert Lenzburg erstmals wieder.

Für Lenzburg ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Lenzburg 3:2 (1:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 4. Fabio Kleiner 0:1. 6. Eigentor (Kristian Ndau) 1:1.47. Fabio Huber 2:1. 56. Lelo Toni 2:2. 93. Alain Schultz 3:2. – Sarmenstorf: Elias Probst, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Markus Wyss, Fabian Winkler, Raniero Schmidli, Michael Stutz, Denis Dubler, Alain Schultz, Fabian Stutz, Fabio Huber. – Lenzburg: Stephan Wernli, Dominik Gisler, Fabio Kleiner, Kristian Ndau, Emanuele Mezzancella, Driton Vrella, Nils Suter, Nedim Keranovic, Michel Schär, Lelo Toni, Shqiprim Thaqaj. – Verwarnungen: 19. Michael Stutz, 27. Driton Vrella, 56. Philipp Strebel, 63. Fabio Sommer, 67. Emanuele Mezzancella, 79. Kristian Ndau.

