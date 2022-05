4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Sarmenstorf bezwingt Suhr Sarmenstorf gewinnt am

Samstag

zuhause gegen Suhr 2:1.

Sarmenstorf lag ab der 81. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Rouven Spaar (60. Minute) und Yannik Hubel getroffen hatten. In der 93. Minute schoss Suhr (Ridvan Belli) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sarmenstorf erhielten Samuel Lüscher (44.) und Franz Kählert (78.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Suhr, nämlich für Ali Türkmen (84.).

Sarmenstorf schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 24 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Sarmenstorf nicht verändert. 13 Punkte bedeuten Rang 4. Sarmenstorf hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Gontenschwil 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Nach der Niederlage büsst Suhr zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Für Suhr war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Suhr geht es auswärts gegen FC Seon 2 (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (11. Mai) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2a - FC Suhr 2 2:1 (0:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 60. Rouven Spaar 1:0. 81. Yannik Hubel 2:0. 93. Ridvan Belli 2:1. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Ardonis Shabani, Franz Kählert, Lukas Brunner, Jeremy Iten, Ivan Wey, Sandro Lenz, Rouven Spaar, Samuel Lüscher, Yannik Hubel, Fabio Gurtner. – Suhr: Ilias Ntiaz Brans, Yared Daniel, Mehmet Türk, Ali Türkmen, Ömer Faruk Turan, Cagdas Sekmec, Dercy Luvueto, Omar De Marco, Antonio Eufemia, Zoran Milic, Yanick Pinta. – Verwarnungen: 44. Samuel Lüscher, 78. Franz Kählert, 84. Ali Türkmen.

