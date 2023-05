4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Sarmenstorf bezwingt auswärts Buchs – Martin Sonderegger als Matchwinner Sarmenstorf behielt im Spiel gegen Buchs am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Nishan Chandrabala für Buchs. In der 29. Minute traf er zum 1:0. Sarmenstorf glich in der 32. Minute durch Nesim Abdulai aus. In der 42. Minute hiess es nach einem Eigentor von Yared Wasem 2:1 für Buchs.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 44, als Riccardo Caggiano für Sarmenstorf erfolgreich war. In der 49. Minute schoss Martin Sonderegger Sarmenstorf in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sarmenstorf sah Peter Fuchs (66.) die rote Karte. Gelb erhielt Nicola Mongelli (89.). Die einzige gelbe Karte bei Buchs erhielt: Lorenzo Da Silva Cavalli (79.)

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Sarmenstorf bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Buchs ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.3 (Rang 14).

Sarmenstorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 9. Sarmenstorf hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Oftringen 2 (Platz 4). Die Partie findet am 2. Juni statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Buchs verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Buchs war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Buchs spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Aarau (Platz 11). Die Partie findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Sarmenstorf 2a 2:3 (2:2) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 29. Nishan Chandrabala 1:0. 32. Nesim Abdulai 1:1. 42. Eigentor (Yared Wasem) 2:1.44. Riccardo Caggiano 2:2. 49. Martin Sonderegger 2:3. – Buchs: Raul Mazzini, Yanik Walpoth, Kevin Hunziker, Tayyib Köroglu, Ennio Bassi, Sanjay Loganathan, Stefan Jovic, Sharuyan Loganathan, Nishan Chandrabala, Michele Cornacchia, Maksimilian Ropotar. – Sarmenstorf: Dominik Fuchs, Noel Wyss, Jeremy Albert, Denis Basyurt, Lukas Brunner, Nicola Mongelli, Yared Wasem, Martin Sonderegger, Adrian Petrig, Nesim Abdulai, Riccardo Caggiano. – Verwarnungen: 79. Lorenzo Da Silva Cavalli, 89. Nicola Mongelli – Ausschluss: 66. Peter Fuchs.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

