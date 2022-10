Frauen 3. Liga Sandy Steinmann schiesst Wohlen mit drei Treffern zum Sieg gegen Fislisbach Fislisbach lag gegen Wohlen deutlich vorne, nämlich 2:0 (41. Minute) - und verlor dennoch. Wohlen feiert einen 3:2-Heimsieg.

Wohlen geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Das erste Tor der Partie fiel für Fislisbach: Alena Mazzei brachte ihre Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Fislisbach baute in der 41. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Alena Mazzei.

Die Wende gelang Wohlen ab der 49. Minute, als Sandy Steinmann zum 1:2 traf. Es folgte in der 72. Minute der Ausgleichstreffer durch Sandy Steinmann, ehe Sandy Steinmann in der 78. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Katarina Miljkovic von Wohlen erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

In der Regel kassiert Fislisbach nicht so viele Tore wie gegen Wohlen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 4).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wohlen. 13 Punkte bedeuten Rang 3. Für Wohlen ist es der zweite Sieg in Serie.

Wohlen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Döttingen-Brugg (Platz 7). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Nach der Niederlage büsst Fislisbach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Fislisbach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Fislisbach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Brugg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 15. Oktober statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Wohlen - FC Fislisbach 3:2 (0:2) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 10. Alena Mazzei 0:1. 41. Alena Mazzei 0:2. 49. Sandy Steinmann 1:2. 72. Sandy Steinmann 2:2. 78. Sandy Steinmann 3:2. – Wohlen: Lara Bachmann, Meret Stauber, Jessica Acklin, Viviana Passerini, Maureen Füglistaler, Melanie Geiger, Jasmin Hochstrasser, Devi Venema, Meryl Blanc, Katarina Miljkovic, Sandy Steinmann. – Fislisbach: Anina Meier, Sina Burger, Nadine Mürner, Lorena Takac, Thora Scheier, Tabea Hasler, Céline Oser, Shana Leder, Alena Mazzei, Muriel Buck, Fabienne Zuberbühler. – Verwarnungen: 55. Katarina Miljkovic.

