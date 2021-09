4. Liga, Gruppe 2 Samuel Ammann und Fabian Giuliani führen Seengen zum Sieg gegen Menzo Reinach Seengen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Menzo Reinach: Der Tabellendritte siegt auswärts 9:1 gegen den Tabellen-13.

(chm)

Schon früh setzte Seengen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 3. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 6:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Seengen noch auf 9:1.

Menzo Reinach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Matchwinner für Seengen waren Samuel Ammann und Fabian Giuliani, die jeweils dreimal trafen. Die weiteren Torschützen für Seengen waren: Nico Gautschi (2 Treffer) und Yves Fankhauser (1 Treffe.) einziger Torschütze für Menzo Reinach war: Aldin Asani (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Menzo Reinach erhielten Mario Wilson Dandey (42.) und Faton Ramadani (78.) eine gelbe Karte. Für Seengen gab es keine Karte.

Der Sturm von Seengen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 4.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 29 Tore erzielte.

Die Abwehr von Menzo Reinach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 27 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 5.4 Toren pro Spiel (Rang 14).

Seengen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 13 Punkte bedeuten Rang 3. Für Seengen ist es der zweite Sieg in Serie.

Seengen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Seon 2 (Rang 10). Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Für Menzo Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 13. Menzo Reinach hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Für Menzo Reinach geht es daheim gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (21. September) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Moos, Reinach).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - SC Seengen 1 1:9 (1:6) - Sportplatz Moos, Reinach – Tore: 3. Yves Fankhauser 0:1. 13. Fabian Giuliani 0:2. 18. Aldin Asani 1:2. 22. Samuel Ammann 1:3. 26. Fabian Giuliani 1:4. 31. Fabian Giuliani 1:5. 37. Samuel Ammann 1:6. 47. Samuel Ammann 1:7. 84. Nico Gautschi 1:8. 88. Nico Gautschi 1:9. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Albion Spahija, Ali Vishaj, Ilir Mulaj, Arjan Balaj, Jetmir Devetaku, Mevludin Kadriu, Ilmir Zeqiri, Edon Ramadani, Aldin Asani, Faton Ramadani. – Seengen: Thomas Amport, Albin Gjuraj, Gian Lindenmann, Nino Vögeli, Demian Steigmeier, Samuel Ammann, Robin Dössegger, Yves Fankhauser, Cédric Stutz, Fabian Giuliani, Jannik Müller. – Verwarnungen: 42. Mario Wilson Dandey, 78. Faton Ramadani.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Buchs 2 - FC Villmergen 2a 0:0, FC Menzo Reinach 2 - SC Seengen 1 1:9, FC Seon 2 - FC Erlinsbach 2 0:3, FC Sarmenstorf 2a - FC Kölliken 2b 3:2, FC Niederlenz 1 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 3:1, FC Türkiyemspor 1 - FC Ataspor 1:2

Tabelle: 1. FC Niederlenz 1 7 Spiele/19 Punkte (23:5). 2. FC Villmergen 2a 7/17 (21:5), 3. SC Seengen 1 7/13 (29:13), 4. FC Erlinsbach 2 7/12 (28:18), 5. FC Buchs 2 8/11 (13:15), 6. FC Rupperswil 2 7/10 (15:14), 7. FC Ataspor 7/10 (11:16), 8. FC Sarmenstorf 2a 6/9 (11:12), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 6/9 (10:9), 10. FC Seon 2 8/9 (13:20), 11. FC Kölliken 2b 6/7 (10:14), 12. FC Türkiyemspor 1 6/7 (15:17), 13. FC Menzo Reinach 2 5/3 (6:27), 14. FC Gontenschwil 2 7/0 (7:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2021 21:25 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?