4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Rupperswil verliert gegen Seriensieger Entfelden – Siegesserie von Rupperswil gebrochen Entfelden setzt seine Siegesserie auch gegen Rupperswil fort. Das 4:0 zuhause am

(chm)

Donnerstag

bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Das Tor von Hamza Osmanovic in der 4. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Entfelden. Entfelden baute die Führung in der 66. Minute (Hamurabi Be Kascho) weiter aus (2:0). Entfelden erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch David Boner weiter auf 3:0. Leunit Gashi schoss das 4:0 (92. Minute) für Entfelden und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Entfelden erhielten Hamza Osmanovic (36.) und Gianluca Moro (82.) eine gelbe Karte. Bei Rupperswil erhielten Daniele Pezzuto (72.) und Filip Rajic (91.) eine gelbe Karte.

Entfelden weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 25 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Entfelden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 3. Für Entfelden ist es der dritte Sieg in Serie.

Entfelden spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken 2a (Rang 12). Die Partie findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Mit der Niederlage rückt Rupperswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 6. Rupperswil hat bisher viermal gewonnen und viermal verloren.

Für Rupperswil geht es daheim gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 20. Mai statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Rupperswil 2 4:0 (1:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 4. Hamza Osmanovic 1:0. 66. Hamurabi Be Kascho 2:0. 70. David Boner 3:0. 92. Leunit Gashi 4:0. – Entfelden: Remo Kugler, Pascal Stierli, Hamza Osmanovic, Christoph Baumann, Aris Montagnolo, Davide Procopio, Noah Ragusa, Dario Schaller, Mathis Pichler, Roman Hägi, Hamurabi Be Kascho. – Rupperswil: Fabio Soncin, Claude Müller, Lorenzo Ciurlia, Lars Reich, Ennio Cipriano, Stefano Blatter, Flurin Passerini, Genti Vllahiu, Jona Siwecki, Patrick Goncalves Carvalho, Daniele Pezzuto. – Verwarnungen: 36. Hamza Osmanovic, 72. Daniele Pezzuto, 82. Gianluca Moro, 91. Filip Rajic.

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2022 09:38 Uhr.