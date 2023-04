3. Liga, Gruppe 1 Rupperswil verliert gegen Seriensieger Buchs Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Rupperswil fort. Das 4:0 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der 41. Minute war es an Rafed Bayazi, Buchs 1:0 in Führung zu bringen. Wiederum Rafed Bayazi erhöhte in der 65. Minute auf 2:0 für Buchs. Christian Knecht baute in der 86. Minute die Führung für Buchs weiter aus (3:0). Acht Minuten dauerte es, ehe Christian Knecht erneut erfolgreich war. Er traf in der 94. Minute zum 4:0 für Buchs.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Rupperswil sah Igor Miranda de Sousa (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Manuel Dietiker (60.), Daniel Koch (75.) und Alessandro Mazzariello (88.). Bei Buchs erhielten Marc Grütter (25.), Ismael Liuzzi (27.) und Riccardo Neumann (60.) eine gelbe Karte.

Buchs hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 49 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rupperswil ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Buchs um einen Platz nach vorne. 32 Punkte bedeuten Rang 4. Buchs hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Buchs auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Beinwil am See. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. April) (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 11. Für Rupperswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rupperswil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Beinwil am See (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 28. April (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Buchs - FC Rupperswil 4:0 (1:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 41. Rafed Bayazi 1:0. 65. Rafed Bayazi 2:0. 86. Christian Knecht 3:0. 94. Christian Knecht 4:0. – Buchs: Rajko Abadzic, Michael Van Den Broeck, Sven Nussbaumer, Alessandro Titone, Ismael Liuzzi, Marc Grütter, Dalibor Vasic, Daniele D Ovidio, Jonathan Frey, Riccardo Neumann, Rafed Bayazi. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Luis Wyrsch, Davide Cerbone, Daniel Koch, Erion Rrafshi, Alessio Melis, Lukas Frey, Claudio Ott, Manuel Dietiker, Igor Miranda de Sousa, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 25. Marc Grütter, 27. Ismael Liuzzi, 60. Riccardo Neumann, 60. Manuel Dietiker, 75. Daniel Koch, 88. Alessandro Mazzariello – Ausschluss: 88. Igor Miranda de Sousa.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

