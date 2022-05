4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Rupperswil sorgt bei Sarmenstorf für Überraschung Rupperswil hat am Dienstag gegen Sarmenstorf die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team, und das gleich mit 5:1.

(chm)

Sarmenstorf erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Marco Stutz ging das Team in der 2. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 6, als Davide Cerbone für Rupperswil erfolgreich war.

Danach drehte Rupperswil auf. Das Team schoss ab der 34. Minute noch vier weitere Tore, während Sarmenstorf kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Rupperswil waren: Daniele Pezzuto (2 Treffer), Marijan Vuleta (1 Treffer), Genti Vllahiu (1 Treffer) und Davide Cerbone (1 Treffer). Einziger Torschütze für Sarmenstorf war: Marco Stutz (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Flurin Passerini (58.) und Patrick Goncalves Carvalho (80.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarmenstorf, Rouven Spaar (86.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Sarmenstorf ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 11).

Rupperswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Für Rupperswil ist es der zweite Sieg in Serie. Rupperswil siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel trifft Rupperswil daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Kölliken 2a. Die Partie findet am Samstag (7. Mai) statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 4. Sarmenstorf hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Suhr 2 (Platz 7). Die Partie findet am Samstag (7. Mai) statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Sarmenstorf 2a 5:1 (2:1) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 2. Marco Stutz 0:1. 6. Davide Cerbone 1:1. 34. Daniele Pezzuto 2:1. 47. Marijan Vuleta 3:1. 73. Daniele Pezzuto 4:1. 82. Genti Vllahiu 5:1. – Rupperswil: Fabio Soncin, Davide Cerbone, Samuele Eufemia, Filip Rajic, Ennio Cipriano, Stefano Blatter, Dominik Häfeli, Flurin Passerini, Jona Siwecki, Patrick Goncalves Carvalho, Daniele Pezzuto. – Sarmenstorf: Noah Caggiano, Sandro Lenz, Franz Kählert, Lukas Brunner, Manuel Schmid, Raphael Buchmann, Rouven Spaar, Flavio Stutz, Samuel Lüscher, Marco Stutz, Fabio Gurtner. – Verwarnungen: 58. Flurin Passerini, 80. Patrick Goncalves Carvalho, 86. Rouven Spaar.

