3. Liga, Gruppe 1 Rupperswil sorgt bei Gränichen für Überraschung – Valdrin Dvorani trifft zum Sieg Rupperswil hat am Mittwoch gegen Gränichen die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das erstklassierte Team 2:1.

Rupperswil geriet zunächst in Rückstand, als Cedric Galligani in der 4. Minute die zwischenzeitliche Führung für Gränichen gelang. In der 45. Minute glich Rupperswil jedoch aus und ging in der 70. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Valdrin Dvorani.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Gränichen sah Manuel Peter (94.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Gränichen weitere vier gelbe Karten. Rupperswil kassierte vier gelbe Karten.

Rupperswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 8. Rupperswil hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Rupperswil geht es daheim gegen FC Kölliken (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (26. Mai) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Gränichen gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Mit 47 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Gränichen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Gränichen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Gränichen - FC Rupperswil 1:2 (1:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 4. Cedric Galligani 1:0. 45. Valdrin Dvorani (Penalty) 1:1.70. Valdrin Dvorani 1:2. – Gränichen: Luca Carlino, Dario Muscia, Philipp Müller, Nestor Ebobisse Molly, Tobias Müller, Seja Ettle, Cedric Galligani, Alessandro Anastasio, Florian Müller, Dominik Trost, Matteo Muscia. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Remo Bünzli, Daniel Koch, Davide Cerbone, Erion Rrafshi, Lukas Frey, Igor Miranda de Sousa, Luis Wyrsch, Joël Hauser, Alessio Melis, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 72. Daniel Koch, 76. Joël Hauser, 78. Dario Muscia, 78. Erion Rrafshi, 85. Nestor Ebobisse Molly, 90. Cedric Galligani, 91. Manuel Peter, 94. Claudio Ott – Ausschluss: 94. Manuel Peter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

