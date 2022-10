4. Liga, Gruppe 3 Rupperswil siegt gegen Niederwil Sieg für Rupperswil: Gegen Niederwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Rupperswil: Raphael Aeberhard brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. In der 35. Minute baute Linus Meier den Vorsprung für Rupperswil auf zwei Tore aus (2:0). Die 70. Minute brachte für Niederwil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Ayhan Gören. Das Eigentor von Onur Gören (72. Minute) bedeutete die 3:1-Führung für Rupperswil.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Rupperswil sah David Hediger (73.) die rote Karte. Gelb erhielt Flurin Passerini (86.). Bei Niederwil gab es fünf gelbe Karten.

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Rupperswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 10. Rupperswil hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rupperswil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Villmergen 2. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Mit der Niederlage rückt Niederwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 12. Niederwil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Niederwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Juventina Wettingen 1b (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Scharten, Wettingen).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Niederwil 2 3:1 (2:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 5. Raphael Aeberhard 1:0. 35. Linus Meier 2:0. 70. Ayhan Gören 2:1. 72. Eigentor (Onur Gören) 3:1. – Rupperswil: Philipp Rufli, Adrijan Dvorani, Dominik Schaad, Mattia Oliveri, Stefano Blatter, Uros Pavlovic, David Hediger, Linus Meier, Daniele Pezzuto, Raphael Aeberhard, Loïc Schnyder. – Niederwil: Pascal Günter, Yusuf Capan, Onur Gören, Linus Dubach, Ricky Kropf, Ayhan Gören, Marc Wenger, Robin Gisler, Fabio Merendino, Oliver Raimann, Yannick Erni. – Verwarnungen: 10. Linus Dubach, 50. Robin Gisler, 55. Onur Gören, 57. Marc Wenger, 79. Yusuf Capan, 86. Flurin Passerini – Ausschluss: 73. David Hediger.

