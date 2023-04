4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Rupperswil mit Auswärtserfolg bei Kölliken – Drei Treffer für Nrec Nikolla Rupperswil behielt im Spiel gegen Kölliken am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das Skore eröffnete Nrec Nikolla in der 12. Minute. Er traf für Rupperswil zum 1:0. Der gleiche Nrec Nikolla war in der 26. Minute auch für das 2:0 für Rupperswil verantwortlich. In der 72. Minute traf Nrec Nikolla bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Rupperswil. Den Schlussstand stellte Nicolas Wyss in der 84. Minute her, als er für Kölliken auf 1:3 verkürzte.

Bei Kölliken sah Noah Liuzzi (53.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Noah Liuzzi (42.) und Giuseppe Frangiosa (82.). Bei Rupperswil erhielten Loïc Schnyder (57.) und Loris Raposo (68.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Rupperswil nach dem dritten Spiel auf Rang 6. Im nächsten Spiel kriegt es Rupperswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gränichen 2b. Die Partie findet am 15. April statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Kölliken liegt nach Spiel 2 auf Rang 12. Für Kölliken geht es daheim gegen FC Entfelden 2 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (11. April) statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Kölliken 2a - FC Rupperswil 2 1:3 (0:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 12. Nrec Nikolla 0:1. 26. Nrec Nikolla 0:2. 72. Nrec Nikolla 0:3. 84. Nicolas Wyss 1:3. – Kölliken: Alejandro Di Sevo, Joel Lüthy, Sevkan Bal, Elja Noah Urech, Jan Gubler, Noah Liuzzi, André Miguel Rato Caeiro, Rino Hunziker, Nicolas Wyss, Sadik Mujota, Leandro Suter. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Erion Rrafshi, Filip Rajic, Roger Häfliger, Ennio Cipriano, Loïc Schnyder, Stefano Blatter, Loris Raposo, Louis Vergari, Nrec Nikolla, Dominik Häfeli. – Verwarnungen: 42. Noah Liuzzi, 57. Loïc Schnyder, 68. Loris Raposo, 82. Giuseppe Frangiosa – Ausschluss: 53. Noah Liuzzi.

