3. Liga, Gruppe 1 Rupperswil holt sich drei Punkte gegen Beinwil am See – Siegtreffer durch Valdrin Dvorani Sieg für Rupperswil: Gegen Beinwil am See gewinnt das Team am Dienstag zuhause 2:1.

(chm)

Rupperswil geriet zunächst in Rückstand, als Tim Fessler in der 13. Minute Beinwil am See 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von zwei Minuten schaffte Rupperswil aber die Wende. Linus Meier schoss in der 45. Minute den Ausgleich, in der 47. Minute erzielte Valdrin Dvorani den Siegtreffer.

Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Alessio Melis (80.), Claudio Ott (90.) und Patrick Goncalves Carvalho (93.). Bei Beinwil am See erhielten Tim Fessler (69.) und Fabian Merz (72.) eine gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Rupperswil um einen Platz nach vorne. 23 Punkte bedeuten Rang 10. Rupperswil hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rupperswil in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Niederlenz (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (20. Mai) statt (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 13. Für Beinwil am See ist es bereits die 14. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Beinwil am See gingen unentschieden aus.

Beinwil am See tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (21. Mai) (15.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Rupperswil - FC Beinwil am See 2:1 (1:1) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 13. Tim Fessler 0:1. 45. Linus Meier 1:1. 47. Valdrin Dvorani 2:1. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Luis Wyrsch, Daniel Koch, Erion Rrafshi, Linus Meier, Alessio Melis, Joël Hauser, Claudio Ott, Luigi Ciancio, Manuel Dietiker, Valdrin Dvorani. – Beinwil am See: Steven Schmid, Dario Holliger, Raffael Lauber, Fabian Merz, Luigi Malagnino, Omer Jasari, Philip Amrein, Tim Fessler, Aron Bachmann, Bruno Merz, Antonio Carlos Ferreira Santos. – Verwarnungen: 69. Tim Fessler, 72. Fabian Merz, 80. Alessio Melis, 90. Claudio Ott, 93. Patrick Goncalves Carvalho.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

