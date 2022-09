4. Liga, Gruppe 3 Rupperswil gewinnt erstmals beim Spiel gegen Mellingen Erster Saisonsieg für Rupperswil nach vier Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag auswärts beim 4:3 gegen Mellingen zum ersten Mal drei Punkte geholt.

Das erste Tor der Partie fiel für Rupperswil: Loïc Schnyder brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. In der 8. Minute baute Raphael Aeberhard den Vorsprung für Rupperswil auf zwei Tore aus (2:0). Benjamin Roos baute in der 12. Minute die Führung für Rupperswil weiter aus (3:0).

Loris Raposo baute in der 42. Minute die Führung für Rupperswil weiter aus (4:0). Fabrizio Matranga (44. Minute) liess Mellingen auf 1:4 herankommen. In der 54. Minute verkleinerte Anton Pervorfi den Rückstand von Mellingen auf 2:4. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Mellingen kam in der 73. Minute noch auf 3:4 heran, als Fabrizio Matranga traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Mellingen kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Jona Siwecki (26.) und Roger Häfliger (56.).

Dass Rupperswil gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen vier Spielen 1.2 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Rupperswil die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Mellingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

In der Tabelle verbessert sich Rupperswil von Rang 13 auf 10. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Rupperswil folgt nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden.

Rupperswil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Falke Lupfig an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Mellingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Mellingen hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Für Mellingen geht es auswärts gegen FC Niederwil 2 (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Mellingen 2 - FC Rupperswil 2 3:4 (1:4) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 7. Loïc Schnyder 0:1. 8. Raphael Aeberhard 0:2. 12. Benjamin Roos 0:3. 42. Loris Raposo 0:4. 44. Fabrizio Matranga 1:4. 54. Anton Pervorfi (Penalty) 2:4.73. Fabrizio Matranga 3:4. – Mellingen: Leon Buchmüller, Shkumbim Gjukaj, Massimo Russo, Fabrizio Matranga, Muse Ukaj, Janek Lang, Granit Arifi, Roman Seiler, Besart Ukaj, Arlind Berisha, Aleksandar Stojanovski. – Rupperswil: Philipp Rufli, Adrijan Dvorani, Marvin Fuchs, Benjamin Roos, Uros Pavlovic, Roger Häfliger, Loïc Schnyder, Patrick Goncalves Carvalho, Loris Raposo, Denis Haliti, Raphael Aeberhard. – Verwarnungen: 26. Jona Siwecki, 26. Fabrizio Matranga, 45. Anton Pervorfi, 56. Roger Häfliger, 67. Aleksandar Stojanovski, 80. Shkumbim Gjukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

