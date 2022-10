2. Liga AFV Rothrist verliert gegen Seriensieger Suhr Suhr setzt seine Siegesserie auch gegen Rothrist fort. Das 5:2 zuhause am Freitag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Schon früh setzte Suhr dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 1. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Suhr noch auf 5:2.

Rothrist waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (29. Minute) und zum 2:4 (85. Minute).

Die Torschützen für Suhr waren: Noaim Bayazi (2 Treffer), Steve Ejims (1 Treffer), Michael Koch (1 Treffer) und Davut Bektas (1 Treffer). Einziger Torschütze für Rothrist war: Michele Scioscia (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ahmet Ceker von Suhr erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

Der Sturm von Suhr sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 39 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Suhr seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach zehn Spielen bei 26 Punkten. Suhr hat bisher achtmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Suhr auswärts mit FC Frick (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Rothrist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 7. Für Rothrist war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rothrist tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Schönenwerd-Niedergösgen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (16.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Suhr - FC Rothrist 5:2 (3:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 1. Noaim Bayazi 1:0. 3. Davut Bektas 2:0. 16. Noaim Bayazi 3:0. 29. Michele Scioscia 3:1. 70. Michael Koch 4:1. 85. Michele Scioscia 4:2. 86. Steve Ejims 5:2. – Suhr: Dominik Stutzer, Angelo Petralito, Gabriell Berisha, Loris Desando, Thomas Wernli, Ahmet Ceker, Rocco Costantino, Sven Käser, Michael Koch, Noaim Bayazi, Davut Bektas. – Rothrist: Olivier Joos, Ilir Zenuni, Patrik Dibrani, Lumturim Selmani, Edmond Ramadani, Alban Selmanaj, Bastian Schneeberger, Michele Scioscia, Martin Valovcan, Blerim Bekteshi, Egzoart Islami. – Verwarnungen: 83. Ahmet Ceker.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 16:05 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.