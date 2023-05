4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Rothrist stolpert gegen Seengen – Tim Vögeli als Matchwinner Überraschender Sieg für Seengen: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Rothrist (5. Rang) zuhause 2:1 geschlagen.

Seengen geriet zunächst in Rückstand, als Semir Elkaz in der 36. Minute die zwischenzeitliche Führung für Rothrist gelang. In der 56. Minute glich Seengen jedoch aus und ging in der 75. Minute in Führung. Torschützen waren Rémi Gauchat und Tim Vögeli.

Bei Seengen erhielten Yves Fankhauser (83.), Louis Gauchat (86.) und Tim Vögeli (95.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Rothrist, nämlich für Semir Elkaz (74.).

In der Abwehr gehört Seengen zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2 (Rang 3).

Seengen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 8. Seengen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Seengen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Oftringen 2 (Platz 4). Diese Begegnung findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Nach der Niederlage büsst Rothrist einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 6. Rothrist hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Rothrist wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team FC Schönenwerd-Niedergösgen 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Telegramm: SC Seengen - FC Rothrist 2 2:1 (0:1) - Musterplatz, Seengen – Tore: 36. Semir Elkaz 0:1. 56. Rémi Gauchat 1:1. 75. Tim Vögeli (Penalty) 2:1. – Seengen: Elias Lüscher, Patrick Furrer, Nino Vögeli, Robin Dössegger, Simon Kalt, Demian Steigmeier, Rémi Gauchat, Yves Fankhauser, Samuel Ammann, Tim Vögeli, Mauro Pelloli. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Dominik Siegrist, Semir Elkaz, Minas Iakovidis, Simone Franze, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Stefan Eric, Premtim Beqaj, Dardan Basha, Albijon Salcaj, Marinko Perunicic. – Verwarnungen: 74. Semir Elkaz, 83. Yves Fankhauser, 86. Louis Gauchat, 95. Tim Vögeli.

