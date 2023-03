2. Liga AFV Rothrist siegt gegen Fislisbach Rothrist behielt im Spiel gegen Fislisbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

(chm)

Avni Halimi eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Rothrist das 1:0 markierte. Durch Penalty kam es in der 38. Minute zum Ausgleich für Fislisbach. Christian Gasane verwandelte erfolgreich. In der 74. Minute gelang Michele Scioscia der Führungstreffer zum 2:1 für Rothrist.

Sechs Minuten dauerte es, ehe Michele Scioscia erneut erfolgreich war. Er traf in der 80. Minute zum 3:1 für Rothrist. Die 81. Minute brachte für Fislisbach den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Yannic Frei. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Rothrist stellte Ajman Hasani in Minute 89 her. In der Schlussphase kam Fislisbach noch auf 3:4 heran. Yannic Frei war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Fislisbach sah Christian Gasane (45.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pasquale Guzzo (35.) und Toma Culjak (53.). Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Flakron Ajdari (36.), Blerim Bekteshi (38.) und Lumturim Selmani (61.).

Die Tabellensituation bleibt für Rothrist unverändert. 20 Punkte bedeuten Rang 6. Rothrist hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rothrist spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Menzo Reinach (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Fislisbach hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es daheim gegen FC Frick (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (17.30 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Rothrist - FC Fislisbach 4:3 (1:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 7. Avni Halimi 1:0. 38. Christian Gasane (Penalty) 1:1.74. Michele Scioscia 2:1. 80. Michele Scioscia 3:1. 81. Yannic Frei 3:2. 89. Ajman Hasani 4:2. 93. Yannic Frei 4:3. – Rothrist: Mato Majic, Aziz Kukavica, Patrik Dibrani, Lumturim Selmani, Blerim Bekteshi, Samuel Fernandes Da Silva, Alban Selmanaj, Michele Scioscia, Flakron Ajdari, Martin Valovcan, Avni Halimi. – Fislisbach: Leandro Russo, Manuel Humitsch, Raphael Pfister, Pasquale Guzzo, Brian Bosshard, Toma Culjak, Silvan Bär, Kristian Popov, Yannic Frei, Arbnor Berisha, Christian Gasane. – Verwarnungen: 35. Pasquale Guzzo, 36. Flakron Ajdari, 38. Blerim Bekteshi, 53. Toma Culjak, 61. Lumturim Selmani – Ausschluss: 45. Christian Gasane.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 04:20 Uhr.