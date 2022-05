3. Liga, Gruppe 1 Rothrist siegt 4:1 im Spitzenspiel gegen Buchs – Michele Scioscia mit drei Toren Sieg für Rothrist im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am

(chm)

Freitag

auswärts gegen den drittklassierten Verein Buchs 4:1.

Den Auftakt machte Loris Cataldo, der in der 27. Minute für Buchs zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Rothrist fiel in der 58. Minute (Avni Halimi). Michele Scioscia traf in der 71. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rothrist.

Nur neun Minute später traf Michele Scioscia erneut, so dass es in der 80. Minute 3:1 für Rothrist hiess. Wiederum Michele Scioscia erhöhte in der 90. Minute auf 4:1 für Rothrist.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Rothrist sah Mirsad Azemaj (44.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mirsad Azemaj (44.), Avni Halimi (59.) und Michele Scioscia (75.). Gelbe Karten gab es bei Buchs für Rafael Singy (49.), Habtom Kiros (52.) und Sven Nussbaumer (57.).

Mit einem Tore-Schnitt von 4.7 Toren pro Spiel ist Rothrist bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Rothrist seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 64 Punkten. Für Rothrist ist es bereits der 20. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat neunmal zuhause und elfmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Rothrist ging unentschieden aus.

Rothrist spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Frick 1b (Platz 5). Die Partie findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 3. Buchs hat bisher 13mal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Buchs tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Entfelden 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 20. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Rothrist 1 1:4 (1:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 27. Loris Cataldo 1:0. 58. Avni Halimi 1:1. 71. Michele Scioscia 1:2. 80. Michele Scioscia 1:3. 90. Michele Scioscia 1:4. – Buchs: Martin Turmakoski, Manuele Bassi, Rafael Singy, Sven Nussbaumer, Habtom Kiros, Dalibor Vasic, Jens Wüthrich, Jan Bächlin, Christian Knecht, Joël Mathys, Loris Cataldo. – Rothrist: Alessandro Vodola, Marco Carubia, Blerim Bekteshi, Pascal Morf, Bastian Schneeberger, Rexhep Thaqi, Dardan Basha, Patrik Dibrani, Michele Scioscia, Avni Halimi, Julio Paulino Cardoso. – Verwarnungen: 44. Mirsad Azemaj, 49. Rafael Singy, 52. Habtom Kiros, 57. Sven Nussbaumer, 59. Avni Halimi, 75. Michele Scioscia – Ausschluss: 44. Mirsad Azemaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

