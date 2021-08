3. Liga, Gruppe 1 Rothrist setzt Siegesserie auch gegen Rupperswil fort – Dardan Basha als Matchwinner Rothrist setzt seine Siegesserie auch gegen Rupperswil fort. Das 1:0 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Dardan Basha in der 73. Minute.

Bei Rothrist sah Michele Scioscia (61.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Michele Scioscia (27.), Giuseppe Nocita (49.) und Nicola Nocita (59.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rupperswil, Joël Hauser (63.) kassierte sie.

Rothrist liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat zwölf Punkte. Rothrist feiert mit dem Sieg gegen Rupperswil bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat nie zuhause und viermal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Rothrist spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Erlinsbach 1 (Platz 5). Die Partie findet am Samstag (4. September) statt (18.30 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Unverändert liegt Rupperswil auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Rupperswil hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Mit dem viertplatzierten FC Buchs 1 kriegt es Rupperswil als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Samstag (4. September) statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Rupperswil 1 - FC Rothrist 1 0:1 (0:0) - Stockhard Rupperswil, – Tor: 73. Dardan Basha 0:1. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Laurin Bucher, Jonathan Vontobel, Gazmend Gjini, Remo Bünzli, Florian Meier, Justin Brahimaj, Joël Hauser, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Valdrin Dvorani. – Rothrist: Murat Kücüker, Julio Paulino Cardoso, Giuseppe Nocita, Michele Scioscia, Pascal Nützi, Samuel Fernandes Da Silva, Leart Metaj, Alessio Falzarano, Rexhep Thaqi, Flakron Ajdari, Pascal Morf. – Verwarnungen: 27. Michele Scioscia, 49. Giuseppe Nocita, 59. Nicola Nocita, 63. Joël Hauser – Ausschluss: 61. Michele Scioscia.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Frick 1b - HNK Adria Aarau 3:1, FC Othmarsingen 1 - FC Seon 1 0:3, FC Beinwil am See 1 - FC Rohr 1 6:1, FC Buchs 1 - FC Küttigen 2 3:2, FC Rupperswil 1 - FC Rothrist 1 0:1, FC Erlinsbach 1 - FC Lenzburg 2 2:1, FC Entfelden 1 - SC Schöftland 2 4:1

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 4 Spiele/12 Punkte (17:3). 2. FC Frick 1b 4/12 (12:6), 3. FC Rothrist 1 4/12 (15:1), 4. FC Buchs 1 4/12 (9:4), 5. FC Erlinsbach 1 4/9 (8:8), 6. FC Lenzburg 2 4/6 (9:6), 7. FC Küttigen 2 4/6 (6:8), 8. FC Beinwil am See 1 4/4 (10:10), 9. FC Seon 1 4/4 (10:10), 10. FC Othmarsingen 1 4/3 (7:10), 11. SC Schöftland 2 4/3 (6:14), 12. HNK Adria Aarau 4/0 (2:18), 13. FC Rohr 1 4/0 (3:12), 14. FC Rupperswil 1 4/0 (4:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2021 00:20 Uhr.