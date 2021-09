3. Liga, Gruppe 1 Rothrist setzt Siegesserie auch gegen Lenzburg fort Rothrist reiht Sieg an Sieg: Gegen Lenzburg hat das Team am Freitag bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rothrist: Michal Rakovan brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rothrist stellte Samuel Fernandes Da Silva in Minute 42 her. Nedim Brzina baute in der 55. Minute die Führung für Rothrist weiter aus (3:0).

Simone Mezzancella (82. Minute) liess Lenzburg auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Pascal Nützi in der 93. Minute, als er für Rothrist zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Nedim Brzina (40.) und Ilir Thaqi (76.). Eine Verwarnung gab es für Lenzburg, nämlich für Mattia Garofalo (60.).

Die Offensive von Rothrist hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rothrist bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Rothrist hat bisher immer gewonnen, nämlich siebenmal.

Rothrist bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Entfelden 1. Die Partie findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Nach der Niederlage büsst Lenzburg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 6. Für Lenzburg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Lenzburg auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Buchs 1. Die Partie findet am 24. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Rothrist 1 1:4 (0:2) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 24. Michal Rakovan 0:1. 42. Samuel Fernandes Da Silva 0:2. 55. Nedim Brzina 0:3. 82. Simone Mezzancella 1:3. 93. Pascal Nützi 1:4. – Lenzburg: Shane Clerici, Mattia Garofalo, Kevin Kläusli, Diego Alvarez, Laszlo Stutz, Nicolo Mazzotta, Philipp Kohler, Dominic Siegenthaler, Alain Iseli, Simone Mezzancella, Faton Abduli. – Rothrist: Murat Kücüker, Nedim Brzina, Patrik Dibrani, Dardan Basha, Leart Metaj, Alessio Falzarano, Samuel Fernandes Da Silva, Flakron Ajdari, Marco Carubia, Blerim Bekteshi, Michal Rakovan. – Verwarnungen: 40. Nedim Brzina, 60. Mattia Garofalo, 76. Ilir Thaqi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Rohr 1 - FC Entfelden 1 1:5, FC Lenzburg 2 - FC Rothrist 1 1:4

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 7 Spiele/21 Punkte (29:6). 2. FC Rothrist 1 7/21 (28:4), 3. FC Buchs 1 6/18 (13:5), 4. FC Frick 1b 6/16 (17:10), 5. FC Erlinsbach 1 6/9 (9:11), 6. FC Lenzburg 2 7/9 (13:14), 7. FC Beinwil am See 1 6/8 (12:10), 8. FC Seon 1 6/7 (16:17), 9. FC Othmarsingen 1 5/6 (12:10), 10. FC Küttigen 2 6/6 (7:12), 11. SC Schöftland 2 6/3 (8:23), 12. FC Rupperswil 1 6/1 (8:14), 13. HNK Adria Aarau 6/1 (2:23), 14. FC Rohr 1 6/0 (7:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2021 23:32 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?